Motociclista fica em estado grave após bater em outra moto e veículo pegar fogo em Goiás

Vítima transportava líquidos inflamáveis, que acabaram explodindo após a colisão

Natália Sezil - 17 de abril de 2026

Vídeo registrou quando motocicleta pegou fogo após colisão. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 40 anos, precisou ser encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, após a motocicleta em que estava explodir. O caso aconteceu nesta sexta-feira (17) em Campinorte, a 300 km de Goiânia.

Era aproximadamente 11h quando tudo aconteceu. Câmeras de segurança flagraram toda a situação. A vítima trafegava normalmente pela via quando foi atingida por um outro motociclista, de 29 anos, que estava saindo de uma distribuidora.

O impacto faz com que ele seja lançado para a frente, e quase imediatamente a motocicleta começa a pegar fogo. Testemunhas correm para ajudar, tentando extinguir as chamas com água e extintores, mas poucos segundos depois acontece uma explosão.

O incêndio teria sido causado por conta dos produtos transportados pela vítima, como thinner e outros itens de pintura, que são inflamáveis.

O motociclista teve o corpo incendiado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave até o HCN, para receber cuidados especializados.

A motocicleta foi quase totalmente carbonizada. A Polícia Militar (PM) esteve no local e constatou que os dois veículos envolvidos estavam com o IPVA atrasado, de modo a removê-los ao pátio.

Agora, o caso segue sob tutela das autoridades competentes, que ficam responsáveis por apurar a dinâmica da colisão e responsabilizar quaisquer suspeitos.

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