Goiânia ultrapassa 1,5 milhão de habitantes e mulheres já são maioria, aponta IBGE

Indicador mostra predomínio do público feminino, com 72 mil mulheres a mais do que homens na capital

Ícaro Gonçalves - 17 de abril de 2026

Vista aérea de Goiânia (Foto: Reprodução)

Goiânia atingiu oficialmente a marca de 1,5 milhão de moradores no ano de 2025. O dado consta na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (17).

O levantamento aponta um crescimento demográfico de 0,5% no total de residentes em comparação ao período de 2024, chegando a 1 milhão e 503 mil moradores. No cenário estadual, Goiás chegou a 7,42 milhões de pessoas.

Na análise por gênero, as mulheres consolidam-se como a maioria da população na capital goiana, representando 52,4% do total de habitantes. Em números absolutos, o grupo feminino soma aproximadamente 787 mil residentes dentro do território municipal.

Já o público masculino representa 47,6% da população goianiense, somando 715 mil moradores. Na prática, Goiânia tem 72 mil mulheres a mais do que homens.

Envelhecimento da população

O estudo também revela uma mudança na pirâmide etária do estado como um todo. A proporção de goianos com 60 anos ou mais subiu de 8,8% em 2012 para os atuais 14,4%.

Em contrapartida, o número de jovens e adolescentes com menos de 20 anos apresentou uma redução significativa no mesmo período. Este grupo representava 33,5% da população goiana em 2012 e agora corresponde a 27,1% do total.

Os indicadores nacionais acompanham a tendência de crescimento moderado observada na capital e no interior de Goiás. O Brasil registra atualmente uma população estimada em 211,8 milhões de pessoas em todo o território nacional, aumento de 0,4% comparado a 2024.

A coleta de dados da PNAD Contínua serve como base para o planejamento de políticas públicas e investimentos privados. Os números detalhados sobre a composição por sexo e idade seguem disponíveis para consulta nas plataformas oficiais do instituto.

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