Rumo a Marte: NASA revela detalhes da SR-1 Freedom, primeira nave nuclear destinada a ir a Marte
A tecnologia de ponta utilizará reatores térmicos para impulsionar a humanidade além do esperado
A NASA, em colaboração com a agência de pesquisa de defesa DARPA, apresentou nesta quarta-feira (15) as especificações técnicas da SR-1 Freedom, a primeira espaçonave de propulsão térmica nuclear (NTP) projetada para levar astronautas a Marte.
O anúncio detalha como o sistema utilizará um reator de fissão para aquecer hidrogênio líquido a temperaturas extremas. Em seguida, o processo transforma o material em plasma para gerar um empuxo três vezes mais eficiente que os motores químicos atuais.
Como funciona a propulsão nuclear térmica
Essa inovação representa o pilar central da fase avançada do programa Artemis. Assim, a NASA pretende reduzir a viagem ao Planeta Vermelho de nove meses para apenas 100 dias. Com isso, a missão também deve diminuir a exposição da tripulação à radiação cósmica.
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Além disso, o desenvolvimento da SR-1 Freedom marca o renascimento de tecnologias testadas na década de 1960. Agora, engenheiros refinam esses sistemas com materiais cerâmicos ultra-resistentes e inteligência artificial para controle térmico.
Nesse sentido, o administrador da NASA, Bill Nelson, afirma que a nave não apenas acelera o transporte. Segundo ele, o projeto também permite uma capacidade de carga significativamente maior para equipamentos científicos e módulos de sobrevivência.
Os primeiros testes de voo do motor nuclear, componente crítico da Freedom, estão agendados para o início de 2027, em órbita terrestre baixa. A equipe ativará o reator apenas no espaço, longe da atmosfera terrestre. Dessa forma, seguirá protocolos internacionais de segurança radiológica.
Com esse avanço, a agência espacial norte-americana estabelece um novo cronograma para a exploração humana. Assim, a década de 2030 surge como a janela provável para o primeiro pouso tripulado em solo marciano.
Especialistas veem a SR-1 Freedom como o “transatlântico do sistema solar”. A nave deve realizar múltiplas viagens devido à durabilidade de seu combustível nuclear.
Por outro lado, empresas privadas como a SpaceX focam em foguetes químicos reutilizáveis de grande porte. Já a NASA aposta na eficiência atômica para o transporte de longa distância.
Com isso, a agência busca consolidar a hegemonia tecnológica dos Estados Unidos na nova corrida espacial e abrir caminho para colônias sustentáveis fora da Terra.
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