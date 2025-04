Onde assistir Coritiba x Vila Nova pela Série B, neste sábado (05)

Colorado volta aos gramados após virada heroica contra o Anápolis na final do Goianão

Augusto Araújo - 03 de abril de 2025

Coritiba e Vila Nova jogam neste sábado (05). (Foto: Reprodução/ Roberto Correa – VNFC)

Consagrado campeão goiano no último domingo (30), o Vila Nova volta as atenções agora para o início do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo de estreia é contra o Coritiba, neste sábado (05).

A bola vai rolar a partir das 16h, no Estádio Couto Pereira, localizado na capital paranaense que inspirou o nome do clube de futebol. Lucas Canetto Bellote (SP) comandará a equipe de arbitragem.

A última partida oficial do Coxa já tem quase um mês. Isso porque, no dia 09 de março, o time foi eliminado pelo Maringá, pelas quartas-de-final do campeonato estadual.

No jogo de ida, como visitante, o Coritiba perdeu de 2 a 0 para os donos da casa. Na volta, o clube ameaçou uma reação no primeiro tempo, com Gustavo Coutinho.

Contudo, Maranhão balançou as redes para o time do Maringá e decretou o empate por 1 a 1. Assim, o Coxa se retirou da competição.

Já a história do Vila Nova foi bastante diferente. O Tigrão avançou até a final do Goianão, disputando o título com o Anápolis.

No jogo de ida, o Galo da Comarca abriu uma vantagem de 2 a 0, com gols no finalzinho da partida. Contudo, a volta foi realizada no Estádio Serra Dourada, que foi a casa do Colorado na ocasião.

Assim, com o apoio da torcida, o Vila Nova conseguiu reverter o placar adverso. Os três gols da virada ocorreram no segundo tempo – sendo que o último foi já nos acréscimos.

Onde assistir ao jogo?

A plataforma Disney+ fará a transmissão do confronto entre Coritiba e Vila Nova, de forma online.

Além disso, RedeTV!, ESPN, Desimpedidos e Kwai também podem exibir o jogo, conforme disponibilidade das emissoras.

