Nem Mc’Donalds, nem Burger King; veja qual a maior rede de fast food do mundo

A abordagem da empresa permitiu que ela dominasse o mercado em que há alta circulação de pessoas, como universidades e centros comerciais

Pedro Ribeiro - 05 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Você pode até pensar que a maior rede de fast food do mundo seja o McDonald’s ou o Burger King — afinal, são marcas globais, onipresentes e famosas por seus hambúrgueres.

Mas a resposta pode te surpreender.

Atualmente, a marca tem mais de 45 mil unidades espalhadas principalmente pela Ásia e pela Austrália — ultrapassando gigantes como Starbucks e McDonald’s, que somam cerca de 40 mil e 41 mil lojas, respectivamente.

A Mixue Ice Cream & Tea apostou em algo que parece óbvio, mas poucas marcas fazem bem: preço acessível com qualidade razoável.

Seu produto mais barato, o sorvete de casquinha Signature King Cone, custa cerca de US$ 1,10 (R$ 6,43).

Já o mais caro, a bebida Cheese Strawberry, sai por US$ 3 (R$ 17,54). A média de preços varia entre US$ 1,88 e US$ 2,63, o que torna a rede altamente atrativa para jovens e estudantes.

Essa abordagem permitiu que a Mixue dominasse o mercado onde há alta circulação de pessoas, como universidades e centros comerciais.

A ideia é simples: estar onde o público está, oferecendo algo barato, gostoso e rápido.

Lojas pequenas, presença gigante

Outro segredo do sucesso da maior rede de fast food do mundo está no formato das lojas.

A maioria funciona no estilo takeaway (para viagem), o que diminui os custos operacionais e permite uma expansão mais rápida e econômica.

Além disso, a rede tem focado seu crescimento em cidades menores, onde ainda há poucas opções de bubble tea, aproveitando a carência do mercado local.

Marca jovem, marketing esperto

A Mixue não é só acessível — ela também é divertida e conectada com a internet.

Seu mascote, o boneco de neve com coroa chamado Snow King, virou sensação nas redes sociais com vídeos dançando em shoppings e interagindo com o público.

É esse tipo de marketing criativo que mantém a marca relevante entre os jovens e aumenta a fidelização dos clientes.

Crescimento também na Bolsa de Valores

E o sucesso não para por aí. No dia 3 de março de 2025, a Mixue abriu seu capital na Bolsa de Hong Kong.

A oferta inicial de ações arrecadou cerca de US$ 444 milhões (R$ 2,6 bilhões) e, no mesmo dia, os papéis valorizaram 30%.

No fim do dia, o aumento total chegou a 45% em relação ao preço inicial.

O crescimento da empresa também se reflete na fortuna dos fundadores. Zhang Hongchao e Zhang Hongfu, irmãos que estão à frente da rede, possuem juntos um patrimônio estimado em US$ 8,1 bilhões (R$ 47 bilhões).

