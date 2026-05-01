Conheça a cachoeira brasileira que entrou na lista das melhores do mundo

Uma paisagem escondida no Brasil está encantando viajantes do mundo inteiro e competindo com alguns dos destinos mais famosos do planeta

Daniella Bruno - 01 de maio de 2026

(Imagem: Ilustração/ Captura de tela/ YouTube/ Caminho Traçado)

O Brasil é conhecido mundialmente por sua riqueza natural — de praias paradisíacas a florestas exuberantes —, mas, nos últimos anos, destinos de ecoturismo têm ganhado ainda mais destaque no cenário internacional.

Cachoeiras, trilhas e paisagens preservadas passaram a atrair viajantes em busca de experiências autênticas e contato direto com a natureza.

Além disso, rankings globais baseados na avaliação de turistas têm influenciado cada vez mais a escolha de destinos.

Plataformas digitais reúnem opiniões reais de viajantes e ajudam a destacar lugares que, muitas vezes, ainda não são amplamente conhecidos pelo grande público.

Nesse contexto, um destino brasileiro chamou atenção recentemente e conquistou espaço entre atrações icônicas ao redor do mundo.

Cachoeira brasileira entre as melhores do mundo: o reconhecimento internacional

A cachoeira brasileira entre as melhores do mundo que vem ganhando destaque é a Cachoeira Boca da Onça, localizada no município de Bodoquena.

Recentemente, o local conquistou a 10ª posição no ranking global de melhores atrações turísticas do prêmio Travelers’ Choice Best of the Best, promovido pela plataforma TripAdvisor.

Esse reconhecimento é extremamente seletivo, já que menos de 1% dos milhões de destinos cadastrados alcançam esse nível.

Além disso, a premiação se baseia diretamente nas avaliações dos próprios visitantes ao longo de um ano.

Ou seja, não se trata apenas de popularidade, mas de experiência real, qualidade e satisfação dos turistas. Dessa forma, a presença da cachoeira no ranking coloca o Brasil em evidência no turismo de natureza.

O que torna a Boca da Onça tão especial

Agora que o reconhecimento chama atenção, surge a pergunta: o que faz esse lugar ser tão valorizado?

Primeiramente, a Cachoeira Boca da Onça impressiona pela sua altura.

Com 156 metros de queda livre, ela é a mais alta do estado de Mato Grosso do Sul. Esse aspecto, por si só, já cria um impacto visual marcante.

Além disso, o local está inserido na região da Serra da Bodoquena, próxima à famosa cidade de Bonito, conhecida pelo ecoturismo. Isso significa que o visitante encontra não apenas uma cachoeira, mas todo um cenário natural preservado.

Outro ponto importante é a estrutura oferecida. A visita acontece dentro de uma propriedade organizada, com trilhas bem sinalizadas, escadarias e áreas de descanso.

Dessa forma, o passeio se torna mais acessível e seguro, sem comprometer a experiência na natureza.

Além disso, o destino também atrai quem busca aventura.

O local abriga um dos maiores rapéis de plataforma do Brasil, com cerca de 90 metros de altura, proporcionando uma experiência intensa para os visitantes.

Por fim, um dos pontos mais fotografados é a chamada “Janela para o Céu”, uma piscina natural que oferece vista panorâmica da região.

Consequentemente, o local se torna ainda mais atrativo para quem busca paisagens únicas.

Como visitar e planejar a viagem

Para conhecer a cachoeira brasileira entre as melhores do mundo, o ponto de partida mais comum é a cidade de Bonito.

A partir dali, o visitante percorre cerca de 70 km até Bodoquena.

Além disso, é importante destacar que o acesso é controlado. Por isso, é necessário adquirir ingressos com antecedência e, em muitos casos, contar com o acompanhamento de guias.

Essa organização contribui diretamente para a preservação ambiental e para a qualidade da experiência.

Enquanto isso, o reconhecimento internacional reforça o potencial do Brasil no turismo sustentável.

Assim, destinos como esse deixam de ser apenas locais de visita e passam a representar experiências completas, valorizadas em escala global.

Veja mais no vídeo abaixo!

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