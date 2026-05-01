Não é só tempero: o truque dos chefs para deixar o frango frito crocante por fora e suculento por dentro

Peixe acessível e pouco valorizado ganha espaço nas cozinhas por unir sabor marcante, preço baixo e preparo fácil

Gabriel Yuri Souto - 01 de maio de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Na hora de escolher um peixe para o dia a dia, muita gente acaba indo direto na tilápia. Afinal, ela é prática, fácil de encontrar e costuma agradar a maioria dos paladares. No entanto, o que poucos sabem é que existem opções ainda mais saborosas, e muitas vezes mais baratas, que podem surpreender no preparo.

E é justamente nesse ponto que entra um peixe que vem ganhando destaque entre cozinheiros experientes e amantes da boa comida.

O peixe barato que pode surpreender mais que a tilápia

Entre as alternativas mais elogiadas, a corvina aparece como uma das principais substitutas da tilápia.

Embora não tenha a mesma fama, ela oferece um sabor mais marcante e uma textura que agrada bastante. Além disso, especialistas destacam que esse peixe é versátil, nutritivo e pode até superar a tilápia em algumas preparações.

Outro ponto importante é o custo-benefício. Em muitos mercados, a corvina costuma ter preço semelhante ou até mais baixo, o que a torna uma ótima escolha para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.

Por que a corvina funciona tão bem na frigideira?

Um dos maiores problemas ao preparar peixe é quando ele gruda ou se desfaz na panela. No caso da corvina, isso acontece com menos frequência.

Isso porque ela possui carne firme e consistente, característica essencial para frituras e grelhados. Peixes com essa textura tendem a manter a estrutura durante o preparo, evitando que quebrem facilmente.

Além disso, quando bem preparada, a corvina forma uma crosta dourada por fora e permanece suculenta por dentro — combinação perfeita para quem busca praticidade e sabor.

Outros peixes baratos que também valem a pena

Embora a corvina seja destaque, ela não é a única opção interessante. Existem outros peixes acessíveis que também entregam ótimo resultado.

A sardinha, por exemplo, é uma das mais baratas do mercado e ainda oferece alto valor nutricional, sendo rica em proteínas e ômega 3.

Já a merluza aparece como outra alternativa prática, especialmente em filés, que possuem menos espinhas e facilitam o preparo no dia a dia.

Ou seja, não faltam opções para variar o cardápio sem gastar muito.

O segredo para não grudar e nem desmanchar

Independentemente do peixe escolhido, alguns cuidados fazem toda a diferença no resultado final.

Primeiramente, é importante secar bem o filé antes de levar à frigideira. Além disso, usar uma panela bem quente e com um pouco de gordura ajuda a criar aquela crosta que evita que o peixe grude.

Outro detalhe essencial é evitar mexer o peixe antes da hora. Deixe dourar bem de um lado antes de virar, isso mantém a estrutura intacta e garante uma textura perfeita.

Vale a pena trocar a tilápia?

Se a ideia é inovar na cozinha e ainda economizar, a resposta é sim.

A corvina mostra que existem alternativas tão boas quanto, ou até melhores, que a tilápia, especialmente quando o assunto é sabor e textura.

No fim das contas, a escolha certa pode transformar uma refeição simples em um prato muito mais interessante, sem pesar no bolso.

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