Gusttavo Lima reúne público em ‘Cavalgada do Embaixador’ com show, churrasco e presenças VIP

Evento na fazenda Lumiar reuniu participantes em percurso a cavalo seguido de apresentação musical

Ícaro Gonçalves - 26 de abril de 2026

Cavalgada ocorreu em Bela Vista de Goiás, na Fazenda Lumiar (Imagens: Captura de tela Instagram/Gusttavo Lima)

Centenas de cavaleiros e amazonas se reuniram na manhã deste domingo (26), em Bela Vista de Goiás, para participar da “Cavalgada do Embaixador”, evento promovido pelo cantor Gusttavo Lima.

Ao som de muita moda sertaneja, a cavalgada teve início às 10h, em um percurso a cavalo de 12 km ao longo da fazenda Lumiar.

Durante o trajeto, o artista interagiu com os participantes e chegou a cantar junto com o grupo em vídeos divulgados nas redes sociais.

Entre os presentes, esteve o governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), e o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (UB).

Após a cavalgada, Gusttavo Lima fechou a festa com churrasco e uma apresentação musical para o público presente na fazenda. Todo o trajeto contou com suporte veterinário para os animais.

A participação foi paga, com inscrição no valor de R$ 500. O ingresso dava direito a camisa oficial, café da manhã e churrasco, além de bebidas durante o evento.

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