6 filmes que marcaram gerações na Sessão da Tarde e os mais jovens não conhecem

Prepare o coração, porque a saudade vai apertar depois dessa lista diretamente dos anos 2000

Anna Júlia Steckelberg - 08 de abril de 2025

Zathura: Uma Aventura Espacial. (Foto: Reprodução/AdoroCinema)

Ah, a Sessão da Tarde… Só de ouvir esse nome já bate aquele cheirinho de pipoca e a lembrança de tardes preguiçosas no sofá, com a TV ligada no 12.

Se você viveu os anos dourados da programação da tarde na televisão aberta, sabe do que estamos falando. E se você não viveu… bom, senta aí que a gente vai te mostrar o que está perdendo!

Prepare-se para uma viagem nostálgica com 6 filmes que marcaram gerações, mas que muita gente mais jovem talvez nem conheça. Vai dizer que a escola não podia esperar quando estava passando “Lagoa Azul” pela milésima vez?

1. Lagoa Azul

O clássico dos clássicos! Brooke Shields e Christopher Atkins interpretam dois jovens que, após um naufrágio, vão parar em uma ilha paradisíaca e crescem isolados do mundo.

Entre paisagens deslumbrantes e uma trilha sonora que gruda na cabeça, eles descobrem o amor, a vida selvagem e, claro, como improvisar roupas com folhas e cipó. Impossível não lembrar das infinitas reprises!

2. Jumanji

Antes do The Rock chegar por lá, o caos já reinava nesse tabuleiro mágico que transformava cada jogada em um evento catastrófico.

Com Robin Williams no papel principal, o filme fez a gente desejar (e ao mesmo tempo temer) encontrar um jogo desses no armário. Leões na sala, plantas carnívoras e um caçador maluco? Tudo isso em uma tarde comum na TV.

3. Zathura: Uma Aventura Espacial

Irmão do Jumanji, mas em vez de selva, a aventura aqui é no espaço!

Dois irmãos começam a jogar um jogo de tabuleiro e, de repente, a casa inteira é lançada no universo. Alienígenas, buracos negros e robôs descontrolados — e tudo isso com um clima de Sessão da Tarde que a gente ama.

4. Beetlejuice: Os Fantasmas Se Divertem

Tim Burton em modo total! Um casal morre e vira fantasma, mas quer expulsar os novos moradores da sua antiga casa.

A solução? Invocar Beetlejuice, um espírito “doido varrido”, que garante sustos, gargalhadas e uma estética sombria que só o Burton sabe fazer. Iconicamente bizarro.

5. Meninas Malvadas

“Às quartas usamos rosa!” — Se você nunca ouviu essa frase, precisamos conversar.

O clássico dos anos 2000 transformou Regina George, Cady Heron e as “plásticas” em ícones culturais. O filme fala sobre bullying, identidade e amizade, tudo com muito humor ácido e frases memoráveis que seguem vivíssimas na cultura pop.

6. As Patricinhas de Beverly Hills

Cher é linda, rica, mimada… e absolutamente carismática.

Com uma moda que virou tendência e um jeitinho todo particular de ajudar os outros (nem sempre com sucesso), ela marcou a adolescência de muita gente nos anos 90. Um clássico fashion e divertido que segue sendo referência até hoje.

