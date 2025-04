6 principais erros ao guardar a comida na geladeira (você deve evitar)

Especialistas alertam para algumas práticas que podem ser prejudiciais na rotina doméstica

Magno Oliver - 10 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Estilo Flores)

Cuidar da casa exige uma atenção muito frequente com a alimentação, principalmente no quesito guardar comida na geladeira.

Como você guarda os alimentos na sua geladeira? Especialistas separaram os erros que mais se repetem nos lares brasileiros.

1. Armazenar carnes e pescados em sacolas no congelador

O armazenamento de carnes e pescados congelados em geral não devem ser por meio de sacolas plásticas, como muita gente faz.

Assim, especialistas indicam colocar em vasilhames que evitem que o ar entre em contato. Essa ação protege o alimento e evita a redução da vida útil de seus alimentos.

2. Não conferir as datas de validade dos produtos que vão para geladeira

Outro erro clássico que muita gente que cuida das tarefas domésticas comete bastante é o de não verificar as datas de validade.

Os nutricionistas explicam que é uma atividade obrigatória, antes de inserir qualquer alimento dentro da nossa geladeira. Itens vencidos perdem a qualidade e causam problemas sérios de saúde, como intoxicação alimentar, por exemplo.

3. Guardar alimentos ainda quentes nos compartimentos

Um erro comum na cozinha é pegar os alimentos recém-preparados e guardar na geladeira.

Os nutricionistas explicam que quando fazemos isso, a temperatura interna do aparelho pode aumentar e prejudicar os alimentos em volta. Esse tipo de erro facilita o crescimento de bactérias. O ideal é esperar que a comida esfrie antes de guardá-la.

4. Armazenar frutas e vegetais no mesmo compartimento

Outro erro muito comum é no armazenamento de frutas e vegetais.

Assim, muita gente falha em deixar vegetais e frutas no mesmo compartimento da geladeira. Essa atitude faz com que as frutas liberem gás etileno, um composto que acelera a maturação dos alimentos ao redor. É importante separar para prolongar a frescura de ambos.

5. Não conferir a temperatura da geladeira com frequência

Quando foi a última vez que você conferiu a temperatura da sua geladeira?

Para garantir uma conservação adequada, a temperatura indicada é de cerca de 4ºC. Mais baixa que isso, os alimentos congelam. Mais alta que isso, favorece o crescimento de microrganismos.

6. Guardar os ovos na porta da geladeira

Uma prática comum nos lares brasileiros é armazenar os ovos na porta da geladeira. No entanto, esse lugar é a parte mais quente do eletrodoméstico e não serve para o armazenamento adequado. Por fim, os ovos acabam se deteriorando rapidamente.

