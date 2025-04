Árbitro goiano é “convocado” para apitar Super Mundial de Clubes da FIFA

Natural de Teresina de Goiás, juiz de futebol já apitou três edições da Copa do Mundo

Paulo Roberto Belém - 14 de abril de 2025

Wilton Pereira Sampaio é árbitro goiano. (Foto: Brazil Photo Press/Folhapress)

O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, natural de Teresina de Goiás, foi um dos dois árbitros brasileiros que foram selecionados pela FIFA para apitar as partidas do Super Mundial de Clubes de 2025.

Isso porque o juiz de futebol, de 43 anos, já tem no currículo três Copas do Mundo, tendo o apito como ferramenta de trabalho. No último Mundial, do Qatar, ele apitou quatro partidas.

Foram duas na fase de grupos, nos duelos entre Senegal e Países Baixos, além de Polônia e Arábia Saudita. O teresinense também teve a chance de apitar Países Baixos e Estados Unidos, nas oitavas de final, e tradicionalíssimo Inglaterra e França, pelas quartas.

Além do goiano, Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, foi escolhido para apitar jogos na competição, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.

As atuações mais recentes e vindouras de Wilton têm a Série A do Campeonato Brasileiro como principal. No último final de semana, ele apitou Vasco e Sport Recife. Já no último dia 07, o goiano apitou Fluminense e Bragantino.

Reconhecimento

Recentemente, o árbitro goiano foi apontado com um dos melhores do mundo, de acordo com um ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, da sigla em inglês).

