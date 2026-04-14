Caminhão tomba no Anel Viário do Daia e deixa motorista preso às ferragens

Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate

Lara Duarte - 14 de abril de 2026

PM também esteve no local. (Foto: Reprodução)

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (14), em Anápolis, na rotatória do Anel Viário que dá acesso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O motorista perdeu o controle da direção ao passar pelo trecho, o que provocou o tombamento do veículo ainda dentro da rotatória.

Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens dentro da cabine, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para o resgate.

Após o trabalho das equipes, o motorista foi retirado e, apesar do susto, não sofreu ferimentos.

Confira as imagens:

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