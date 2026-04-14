Caminhão tomba no Anel Viário do Daia e deixa motorista preso às ferragens

Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate

Lara Duarte -
Caminhão tomba no Anel Viário do Daia e deixa motorista preso às ferragens
PM também esteve no local. (Foto: Reprodução)

Um caminhão tombou na manhã desta terça-feira (14), em Anápolis, na rotatória do Anel Viário que dá acesso ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

O motorista perdeu o controle da direção ao passar pelo trecho, o que provocou o tombamento do veículo ainda dentro da rotatória.

Com o impacto, o condutor ficou preso às ferragens dentro da cabine, o que exigiu a atuação do Corpo de Bombeiros para o resgate.

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Após o trabalho das equipes, o motorista foi retirado e, apesar do susto, não sofreu ferimentos.

Confira as imagens:

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Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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