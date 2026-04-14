Jovem que sobreviveu a acidente com viatura em Goiás luta por tratamento após ficar paraplégica
Tragédia ocorrida em julho de 2025 resultou na morte de um agente e de uma estagiária; sobrevivente agora foca na recuperação dos movimentos
A rotina de Ana Caroliny Siqueira Mendes mudou completamente após um grave acidente na GO-330, em 2025.
Hoje, a jovem enfrenta as consequências da colisão que a deixou paraplégica e depende de uma série de tratamentos para tentar recuperar qualidade de vida.
Desde então, ela passou a encarar sessões frequentes de fisioterapia, consultas médicas e outros acompanhamentos especializados.
A nova realidade exige cuidados constantes e também tem impactado diretamente a família.
O caso ganhou grande repercussão à época do acidente, registrado em julho do ano passado, no trecho entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia.
A viatura da Polícia Civil (PC) em que ela estava se envolveu em uma colisão após tentar desviar de um caminhão que invadiu a pista contrária.
Na ocorrência, um policial civil e uma estagiária morreram.
Outras duas pessoas sobreviveram, entre elas Ana Caroliny, que ficou gravemente ferida.
Desde então, a jovem segue em tratamento contínuo.
Entre as alternativas buscadas pela família estão métodos mais avançados, como o uso de exoesqueleto robótico, além de acompanhamento com especialistas, muitos deles fora da rede pública.
Os custos, no entanto, são altos. Segundo a mãe da jovem, os gastos mensais têm ultrapassado a capacidade da família. “Só com a fisiatra são R$ 400 por semana.
Fora isso, temos gastos com medicamentos, que chegam a cerca de R$ 1.500 por mês”, relatou, em entrevista ao O Popular.
Diante da situação, a família tem recorrido a campanhas nas redes sociais e rifas para manter o tratamento.
Quem quiser ajudar pode contribuir por meio de Pix, em nome de Ana Caroliny Siqueira Mendes, CPF 042.004.791-33.
Mesmo diante das dificuldades, a família afirma que segue firme na luta por avanços no quadro de saúde da jovem.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!