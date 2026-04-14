Jovem que sobreviveu a acidente com viatura em Goiás luta por tratamento após ficar paraplégica

Tragédia ocorrida em julho de 2025 resultou na morte de um agente e de uma estagiária; sobrevivente agora foca na recuperação dos movimentos

Pedro Ribeiro - 14 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A rotina de Ana Caroliny Siqueira Mendes mudou completamente após um grave acidente na GO-330, em 2025.

Hoje, a jovem enfrenta as consequências da colisão que a deixou paraplégica e depende de uma série de tratamentos para tentar recuperar qualidade de vida.

Desde então, ela passou a encarar sessões frequentes de fisioterapia, consultas médicas e outros acompanhamentos especializados.

A nova realidade exige cuidados constantes e também tem impactado diretamente a família.

O caso ganhou grande repercussão à época do acidente, registrado em julho do ano passado, no trecho entre Leopoldo de Bulhões e Silvânia.

A viatura da Polícia Civil (PC) em que ela estava se envolveu em uma colisão após tentar desviar de um caminhão que invadiu a pista contrária.

Na ocorrência, um policial civil e uma estagiária morreram.

Outras duas pessoas sobreviveram, entre elas Ana Caroliny, que ficou gravemente ferida.

Desde então, a jovem segue em tratamento contínuo.

Entre as alternativas buscadas pela família estão métodos mais avançados, como o uso de exoesqueleto robótico, além de acompanhamento com especialistas, muitos deles fora da rede pública.

Os custos, no entanto, são altos. Segundo a mãe da jovem, os gastos mensais têm ultrapassado a capacidade da família. “Só com a fisiatra são R$ 400 por semana.

Fora isso, temos gastos com medicamentos, que chegam a cerca de R$ 1.500 por mês”, relatou, em entrevista ao O Popular.

Diante da situação, a família tem recorrido a campanhas nas redes sociais e rifas para manter o tratamento.

Quem quiser ajudar pode contribuir por meio de Pix, em nome de Ana Caroliny Siqueira Mendes, CPF 042.004.791-33.

Mesmo diante das dificuldades, a família afirma que segue firme na luta por avanços no quadro de saúde da jovem.

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