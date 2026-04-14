Governo de Goiás abre inscrições para o “Apê a Custo Zero”, que vai entregar apartamentos mobiliados em Anápolis

Imóveis serão entregues sem qualquer custo para os beneficiários e já com mobília completa

Lara Duarte - 14 de abril de 2026

Programa da Agehab chegou em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Governo de Goiás abre nesta quarta-feira (15) as inscrições para o programa “Apê a Custo Zero”, que vai entregar 322 apartamentos totalmente mobiliados em 12 municípios. Em Anápolis, serão disponibilizadas 19 unidades habitacionais.

Além da cidade, o programa também contempla Águas Lindas de Goiás, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Goianésia, Goiânia, Luziânia, Novo Gama, Paraúna, Porangatu, Santo Antônio do Descoberto e Terezópolis de Goiás.

As inscrições seguem até o dia 14 de maio e poderão ser feitas gratuitamente pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

De acordo com a autarquia, os imóveis serão entregues sem qualquer custo para os beneficiários e já com mobília completa.

Requisitos

Podem participar famílias com renda mensal entre um e meio e três salários mínimos, que não possuam imóvel próprio e que não tenham sido beneficiadas por outros programas habitacionais.

Também é necessário ter mais de 18 anos, estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar residência no município e vínculo contínuo de pelo menos três anos na cidade onde pretende concorrer.

A seleção será feita com base em critérios sociais, com prioridade para quem atender ao maior número de requisitos previstos no edital.

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