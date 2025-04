12 novidades do WhatsApp que todos os usuários precisam saber

O aplicativo é um dos mais usados pelos brasileiros e está sempre aprimorando suas funcionalidades

Pedro Ribeiro - 28 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Pinterest/Canal K)

As novidades do WhatsApp estão transformando a forma como as pessoas conversam, compartilham arquivos e até organiza compromissos dentro do app.

Além disso, o WhatsApp é um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros e está sempre aprimorando suas funcionalidade para melhorar a experiência dos usuários.

Pensando nisso, reunimos 12 atualizações recentes que vão deixar o uso do app mais prático, inteligente e até divertido.

12 novidades do WhatsApp que todos os usuários precisam saber

1. Quem está on-line nos grupos?

Agora ficou mais fácil saber quem está acompanhando o papo nos grupos. O WhatsApp vai mostrar quantas pessoas estão lendo a conversa em tempo real.

Essa informação aparece logo abaixo do nome do grupo, na parte superior da tela. Assim, você sabe se está falando sozinho ou se tem audiência.

2. Notificações destacadas em grupos

Cansado de silenciar grupos e perder mensagens importantes? Com essa nova função, é possível destacar notificações de uma pessoa específica dentro de um grupo. Isso significa que, mesmo com o grupo no modo silencioso, você será avisado sempre que aquela pessoa enviar algo. Prático, né?

3. Scanner de documentos no iPhone

Os usuários de iPhone ganharam uma ferramenta poderosa. Antes de enviar um arquivo, o WhatsApp agora permite escanear documentos diretamente pelo app.

É ideal para quem precisa enviar papéis com mais qualidade e agilidade, sem precisar de outro aplicativo.

4. Eventos em conversas privadas

Quer marcar um café, uma reunião ou um compromisso? Agora você pode criar eventos diretamente dentro de uma conversa privada.

É uma forma rápida de organizar sua agenda sem sair do WhatsApp. Tudo fica registrado e ainda dá para definir alertas.

5. Zoom em chamadas de vídeo

Mais uma das novidades do WhatsApp que vai agradar muita gente. Durante uma chamada de vídeo, é possível dar zoom na imagem da outra pessoa usando o gesto de pinça, igual quando você amplia uma foto na galeria. Isso ajuda a ver detalhes ou focar melhor na conversa.

6. Adicione alguém à chamada pelo chat

Está numa chamada e quer incluir mais uma pessoa? Simples! Abra qualquer conversa enquanto a ligação estiver ativa e veja a opção para adicionar aquele contato à chamada. Toque nos três pontinhos no canto superior da tela da conversa e pronto: mais uma pessoa participa.

7. Vídeo nos canais

Os canais também estão ficando mais dinâmicos. Agora, os administradores podem gravar vídeos de até 60 segundos para compartilhar com os seguidores. É uma ótima forma de enviar recados rápidos, mostrar novidades ou até compartilhar bastidores.

8. Transcrição de áudio em canais

Se você prefere ler do que ouvir, vai gostar dessa. A transcrição de áudios, que já existia em grupos e chats privados, agora também chega aos canais. Assim, você pode entender o conteúdo sem precisar dar play. Ótimo para momentos em que não dá para usar fone ou ativar o som.

9. Proteção e privacidade aprimoradas

Outra das novidades do WhatsApp é o foco na segurança. O app está constantemente atualizando seus sistemas para proteger melhor suas conversas, chamadas e arquivos compartilhados. Isso inclui verificação em duas etapas e criptografia de ponta a ponta, agora mais refinada.

10. Enquetes mais completas

Criar enquetes no WhatsApp ficou mais interessante. Agora é possível permitir múltiplas respostas e acompanhar os votos em tempo real. É uma ferramenta útil para decisões em grupo, como escolher o local do encontro ou combinar uma atividade.

11. Favoritos nos grupos

Essa atualização é perfeita para quem participa de muitos grupos. Agora, você pode marcar grupos como favoritos. Eles aparecem no topo da lista, facilitando o acesso às conversas mais importantes. Menos tempo rolando a tela e mais tempo conversando.

12. Reações personalizadas

Por fim, entre as novidades do WhatsApp, temos as reações com emojis personalizados. Em vez de usar apenas os padrões, agora você pode escolher qualquer emoji para reagir a uma mensagem. Isso torna as conversas mais expressivas e divertidas.

