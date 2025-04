Truque simples pode salvar os motoristas em dias chuvosos

Dica bombada trouxe um tutorial que virou o queridinho da internet em momentos de chuva intensa

Magno Oliver - 28 de abril de 2025

Imagem mostra vidro do carro embaçado pela chuva (Foto: Reprodução / Pexels)

Sair de casa em dia de chuva já é ruim e estar dentro de um carro, no trânsito, também em dia de chuva, é pior ainda por conta de um problema clássico: vidro embaçado. É uma situação apavorante e muito perigosa.

Assim, com o problema do vidro embaçado, a visibilidade interna e externa reduzem e comprometem a dirigibilidade do motorista. Quer um fator que estressa ainda mais? Quando o limpador do vidro não dá conta do recado e você continua sem conseguir enxergar nada na pista.

Dessa forma, é nesse cenário caótico que a gente implora aos céus por uma ajuda rápida para acabar com o problema.

Foi então que bombou nas trends do TikTok uma técnica simples, mas eficaz, usada por muitos instrutores de autoescola para evitar esse problema durante as aulas práticas com chuva. Com ela, é possível garantir uma visão mais clara e segura em questão de minutos.

Nas trends postadas pelos usuários, bombou muito um tutorial prático para evitar que o vapor que sobe no carro embace o vidro, utilizando um item simples que todo mundo tem no banheiro de casa.

Assim, usando um pouco de pasta de dente, é possível evitar o problema de vidro embaçado e retrovisores molhados durante as fortes chuvas.

O primeiro passo para evitar que a água se acumule nos espelhos, é fazer a limpeza prévia dos retrovisores antes de pegar chuva.

Feito isso, aplique uma pequena quantidade de pasta de dente e espalhe pela superfície do retrovisor até que fique totalmente transparente.

A pasta de dente cria uma camada protetora no vidro que dificulta a condensação do vapor de água no para-brisa, ajudando a prevenir o embaçamento. Ela possui componentes que quebram a tensão superficial presente nas moléculas de água.

