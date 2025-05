Placa chama atenção de motoristas que passam por rodovia: “crítica social séria”

Mensagem fixada em rodovia movimentada acabou chamando atenção de pedestres e condutores

Magno Oliver - 02 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / X)

Quando o assunto é mostrar genialidade por meio de mensagens em placas, o brasileiro mostra que nunca vai decepcionar no quesito. E dessa vez um fato inusitado em uma rodovia bastante movimentada chamou a atenção.

Isso porque uma mensagem bastante reflexiva e metafórica na beira da estrada provocou reflexões profundas e fez muitos motoristas pararem para refletir sobre o que dizia lá.

A mensagem ganhou tanta repercussão que foi parar no perfil do X do @páginaséria. Os seguidores ficaram impressionados com o conteúdo que a mensagem queria transmitir.

Assim, fixada na pista em letras grandes e bem visíveis, a placa dizia: “1 cerveja + 4 rodas = 7 palmos do chão. A conta pode até não bater, você sim.” O aviso direto e provocativo viralizou nas redes sociais e reacendeu o debate sobre direção e consumo irresponsável de álcool nas estradas.

A mensagem repercutiu, viralizou nos grupos e redes sociais e chamou atenção para uma reflexão importante. Assim, o tom irônico, aliado ao alerta real e perigoso, mexeu com quem lia o recado.

A placa tratou de uma crítica social travestida de conta matemática. A ideia partiu de um princípio bem simples: mostrar que dirigir após beber pode custar caro — inclusive a própria vida.

Dados de 2023 da Polícia Rodoviária Federal (PRF) trazem que o número de acidentes envolvendo motoristas embriagados ainda é alarmante no Brasil.

Assim, 6,4% dos acidentes fatais em rodovias federais tiveram ligação direta com o consumo de álcool. Isso significa mais de mil mortes em situações completamente evitáveis.

Nos comentários da publicação, os seguidores se divertiram e refletiram sobre a situação.

“Por acaso quem escreveu essa placa é algum tipo de médico cirurgião? Porque ele foi bem cirúrgico com essa mensagem agora”, brincou um seguidor nos comentários.

