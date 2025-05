Tudo filmado: entregador de aplicativo em Anápolis tem moto e celular roubados durante trabalho

Câmeras de segurança registraram ação rápida de assaltantes

Davi Galvão - 07 de maio de 2025

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Um entregador teve a motocicleta e o celular roubados enquanto trabalhava na noite desta terça-feira (06), em Anápolis, no bairro Residencial Boa Esperança.

Segundo a vítima, ele fazia uma entrega quando foi surpreendido por dois homens em uma moto e, sob ameaça, foi obrigado a sair do próprio veículo, levantar as mãos, virar-se com as mãos na parede e não olhar para trás.

Os suspeitos também o obrigaram a entregar o celular Samsung A13, bem como a moto Honda/CG 160 e, logo em seguida, fugiram em direção ao Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento da abordagem, bem como a rápida ação da dupla.

A ocorrência foi registrada e o entregador seguiu para a delegacia para formalizar a ocorrência, que seguirá sendo investigada pelas autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!