6 carreiras com salários de seis dígitos e rotina menos estressante que estão na mira para recém-formados

Levantamento aponta carreiras com alta remuneração e menor pressão, indicando caminhos mais sustentáveis para quem inicia a carreira

Gustavo de Souza - 16 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

Um levantamento da TopResume, com base em informações do U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) e nos índices de tolerância ao estresse do O*NET, identificou carreiras com remuneração mediana anual acima de US$ 100 mil e níveis de pressão abaixo da média, uma boa opção para quem acaba de sair da universidade e busca entrar no mercado.

Para recém-formados, o cenário não significa acesso imediato a esses salários, mas revela caminhos profissionais mais sustentáveis. Em geral, essas carreiras valorizam especialização técnica, previsibilidade e ambientes estruturados, o que reduz a exposição ao desgaste constante.

Carreiras que combinam renda e menor estresse

Confira abaixo seis das carreiras apontadas pelo levantamento que podem inspirar quem está no início da trajetória:

1. Atuário

Com remuneração anual de R$ 628.850, segundo o BLS, atua na análise de riscos financeiros usando matemática e estatística. A rotina é analítica e estruturada, com prazos previsíveis.

2. Analista de sistemas de computador

Recebe, em média, R$ 518.950 por ano. O trabalho envolve avaliar sistemas e propor melhorias, com foco em planejamento e pouca atuação emergencial.

3. Engenheiro mecânico

Com salário anual mediano de R$ 511.600, atua em projetos e desenvolvimento de equipamentos. A rotina segue etapas técnicas bem definidas, com menor pressão imediata.

4. Matemático

Tem remuneração anual mediana de R$ 608.400. A atuação envolve pesquisa e resolução de problemas complexos, com foco em concentração e baixa demanda por respostas rápidas.

5. Economista

Recebe cerca de R$ 577.200 anuais. Trabalha com análise de dados e projeções, geralmente em ambientes estáveis, como governos e consultorias.

6. Cientista social

Com remuneração próxima de R$ 500 mil, atua na análise de comportamento e tendências sociais. O trabalho é orientado por pesquisa, com prazos mais longos e menor pressão diária.

O que explica o menor nível de estresse

Segundo especialistas em carreira, essas profissões compartilham características em comum, como rotinas previsíveis, menor urgência operacional e foco intelectual.

Ao contrário de áreas altamente reativas, como saúde de emergência ou mercados financeiros em tempo real, esses campos permitem planejamento e profundidade.

Além disso, estudos da Harvard Business School indicam que o estresse crônico no trabalho está associado a impactos econômicos relevantes, incluindo aumento de custos com saúde e redução da produtividade ao longo da carreira.

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