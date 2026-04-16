De São Paulo para Goiânia: como agiam falsos funcionários da Caixa que aplicavam golpes

Dupla foi presa após enganar principalmente idosos e movimentar quase R$ 100 mil em poucos dias na capital

Gustavo de Souza - 16 de abril de 2026

Suspeitos paulistas presos em Goiânia acusados de estelionato (Imagem: Captura de Tela/TV Anhanguera)

Dois suspeitos presos nesta quarta-feira (15), no Setor Oeste, em Goiânia, vieram de São Paulo com um plano bem definido para aplicar golpes na capital.

De acordo com a Polícia Federal (PF), a dupla se passava por funcionários da Caixa Econômica Federal e entrava em contato com as vítimas por telefone. O alvo principal eram idosos, escolhidos pela maior vulnerabilidade.

Durante as ligações, os criminosos alegavam um suposto problema no cartão bancário para ganhar confiança. A partir disso, conseguiam extrair dados pessoais e senhas das vítimas.

Na sequência, eles recolhiam os cartões e realizavam saques e outras movimentações financeiras, esvaziando as contas dos titulares.

Com os suspeitos, foram apreendidas 17 maquininhas de cartão, pelo menos 12 cartões bancários, celulares e cerca de R$ 18 mil em dinheiro.

As investigações apontam que os homens chegaram a Goiânia na segunda-feira (13) e pretendiam permanecer até sexta-feira (17), período em que intensificariam as ações criminosas.

Reportagem da TV Anhanguera indica que a dupla movimentou quase R$ 100 mil em apenas três dias. Eles foram encaminhados à delegacia e devem responder pelo crime de estelionato.

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