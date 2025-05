Descubra a comida que mais combina com você pela sua data de nascimento

Talvez seu prato preferido não seja só uma questão de gosto...

Anna Júlia Steckelberg - 14 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você já parou pra pensar por que sente uma paixão inabalável por pizza, enquanto seu amigo jura que nada supera um bom sushi? Ou por que aquele bife à milanesa com batata frita parece ter o poder de “curar” qualquer dia ruim? A resposta pode estar nos números — mais precisamente, no seu número de vida.

A numerologia, essa antiga prática que analisa os números ligados à data de nascimento, vai além de revelar traços da personalidade. Ela também pode indicar qual tipo de comida mais combina com sua essência. Isso mesmo: a numerologia pode explicar por que você ama aquele prato específico que faz seus olhos brilharem só de ouvir o nome.

Como descobrir seu número de vida?

É fácil: basta somar todos os dígitos da sua data de nascimento até obter um único número. Exemplo prático: se você nasceu em 14/06/1990, some 1+4+0+6+1+9+9+0 = 30. Depois, some 3+0 = 3. Esse é o seu número de vida!

E agora… qual prato é a sua cara?

1 – Churrasco com chimichurri

Líderes natos e determinados. Gostam de sabores fortes, intensos e marcantes.

2 – Torta de legumes

Buscam equilíbrio, harmonia e leveza — inclusive no prato.

3 – Pizza com muito queijo

Extrovertidos e cheios de vida! Adoram compartilhar bons momentos com os outros.

4 – Ensopado de lentilhas

São os trabalhadores do zodíaco dos números. Gostam de sustância e estrutura até na comida.

5 – Tacos picantes

Aventureiros que não fogem de uma explosão de sabores (nem de um pouco de pimenta).

6 – Massas caseiras com molho

Acolhedores, protetores e com coração de vó: comida tem que abraçar.

7 – Sushi

Refinados e introspectivos, preferem pratos delicados e cheios de significado.

8 – Bife à milanesa com batatas fritas

Ambiciosos, práticos e clássicos: comida boa é aquela que funciona sempre.

9 – Pudim de pão

Idealistas e generosos. Têm gosto por pratos afetivos e cheios de memórias.

Mesmo que a ciência ainda não abrace essa teoria com garfo e faca, a numerologia oferece um tempero a mais na jornada do autoconhecimento — e, por que não, na próxima escolha do cardápio.

Afinal, entender o que nos move (e o que nos dá água na boca) nunca é demais!

