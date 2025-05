Após depor na CPI das Bets, Virginia aparece cantando música sobre ‘dinheiro do tigrinho’

Devido a repercussão negativa, influenciadora chegou a perder 600 mil seguidores no Instagram

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Virginia Fonseca. (Foto: Gabriela Biló/Folhapress/Reprodução)

Cinco dias após prestar depoimento na CPI das Bets sobre envolvimento na promoção de sites de apostas esportivas online, no último dia 13, a influenciadora digital e apresentadora do SBT, Virginia Fonseca, voltou a ser assunto ao aparecer cantando a música “Com dinheiro do tigrin”, do rapper Oruam.

No vídeo, publicado nos stories do influenciador Carlinhos Maia, também aparece o marido de Virginia e filho do cantor Leonardo, Zé Felipe, cantando a canção.

A ação deu o que falar nas redes sociais e gerou uma onda de críticas. No X – antigo Twitter – por exemplo, usuários interpretaram a ação como uma forma de deboche. Para se ter uma ideia, devido a polêmica dos últimos dias, a influenciadora, que possui 52,8 milhões, teve uma queda de aproximadamente 600 mil seguidores.

“Eles riem da desgraça dos outros!”, disse uma.

“Pior não é ela cantando a música do tigrinho. A situação fica estranha em saber que esse tipo de futilidade gera engajamento. Tanta gente assiste a isso. Tenho medo da humanidade no futuro”, alegou outra.

Vale destacar que a CPI das Bets é realizada pelo Senado Federal e investiga a divulgação irregular de jogos azar online por influenciadores digitais. A prática vem sendo considerada polêmica, uma vez que muitos são menores de idade ou pessoas vulneráveis a problemas com jogos.

No depoimento prestado, Virginia – que apareceu com um moletom preto com a foto da filha Maria Flor – afirmou que sempre seguiu a legislação e alertou os seguidores sobre os riscos das bets. Ela também negou que os contratos tenham a “cláusula da desgraça”, que dá aos influenciadores um percentual sobre as perdas dos apostadores.

Veja o vídeo:

GENTE? Após depor na CPI das Bets, Virginia Fonseca participa do Rancho do Maia e canta música sobre “dinheiro do tigrinho”. pic.twitter.com/qZJH5iIN0g — poponze (@poponze) May 18, 2025

