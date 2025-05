Moradores não acreditam no que entregador da Amazon fez com a encomenda

Em nota, a empresa lamentou o episódio e garantiu que o caso foi encaminhado internamente

Anna Júlia Steckelberg - 23 de maio de 2025

Entregador arremessou encomenda em Santos (SP). (Foto: Reprodução)

Você já ficou ansioso(a) esperando aquela compra online, atualizando o rastreio como se fosse previsão do tempo? Agora imagine esse pacote, tão aguardado, sendo arremessado pelo entregador da Amazon com força por cima do portão como se fosse uma bola de futebol. Pois foi exatamente isso que aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo — e a cena foi registrada pelas câmeras de segurança de um prédio.

Segundo reportagem do g1, o entregador da Amazon não se deu ao trabalho de chamar a portaria, buzinar, interfonar ou mesmo gritar um “tem gente aí?”. Simplesmente mirou e lançou a encomenda por cima do portão do edifício, sem o menor cuidado. O pacote? Uma ração específica em granulados, que deveria ser entregue com cuidado, mas acabou esfarelada no impacto.

“Virou metade pó”, contou a moradora de 29 anos, dona do pedido. Revoltada, ela preferiu não se identificar, mas fez questão de denunciar o ocorrido. “Essa conduta se repete com muitos consumidores. Não é sobre o valor da compra, é sobre respeito. A pessoa é paga para entregar, não para lançar”, desabafou.

A situação fica ainda mais absurda quando se sabe que havia formas simples e acessíveis para concluir a entrega corretamente. A moradora trabalha de casa e o prédio conta com um funcionário disponível para receber encomendas das 8h às 17h. Nenhum deles foi acionado.

A caixa foi encontrada por outro morador no jardim, aberta e danificada. Ele teve o cuidado de guardar o pacote no depósito do condomínio. Só então a dona do pedido soube da entrega — ou melhor, do arremesso.

Ela procurou a Amazon, que pediu desculpas e estornou o valor da compra, cerca de R$ 50. Ainda assim, a cliente tentou enviar o vídeo do flagrante para que a empresa tomasse providências com a transportadora. “Deram várias desculpas para não receber o vídeo. Não é pelo dinheiro. É o absurdo da atitude. E se fosse algo de maior valor?”, questionou.

Em nota, a Amazon lamentou o episódio e garantiu que o caso foi encaminhado internamente para que medidas sejam tomadas com o parceiro responsável pela entrega.

