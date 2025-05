Aviso importante para todos os brasileiros que têm celular antigo guardado

A verdade é que esse aparelho pode se tornar uma ferramenta poderosa no seu dia a dia, e até mesmo aumentar sua segurança

Pedro Ribeiro - 25 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Se você tem um celular antigo guardado em alguma gaveta, saiba que ele pode ser muito mais útil do que você imagina.

Muita gente substitui o aparelho por um modelo mais novo e simplesmente esquece o antigo, achando que ele perdeu totalmente o valor.

Mas a verdade é que esse celular pode se tornar uma ferramenta poderosa no seu dia a dia, e até mesmo aumentar sua segurança.

Com a velocidade em que os celulares evoluem, é comum trocarmos de aparelho mesmo quando o antigo ainda funciona bem.

Mas antes de deixá-lo de lado, pense nas vantagens de mantê-lo como um dispositivo de backup.

Em caso de perda ou roubo do celular principal, um aparelho reserva pode ser essencial.

No Brasil, infelizmente, esse tipo de situação acontece com frequência.

Ter um celular extra pronto para uso ajuda você a não ficar totalmente desconectado em um momento de emergência.

Além disso, o celular antigo pode salvar o dia em outras situações.

Ele pode servir como GPS em viagens, evitando que o celular principal fique sem bateria.

Ou mesmo funcionar como um segundo aparelho em caso de necessidade.

Usos criativos para celulares antigos

Você sabia que um aparelho antigo pode ser transformado em um dispositivo útil para tarefas específicas? Veja algumas ideias práticas:

Reprodutor de música : transforme o aparelho em um player exclusivo para ouvir suas músicas favoritas. Assim, economiza bateria no celular principal.

Unidade de armazenamento : use o smartphone para guardar fotos, documentos ou vídeos importantes.

Controle remoto: com aplicativos apropriados, é possível controlar TV, som, luzes e até o ar-condicionado.

Essas são formas inteligentes de reaproveitar um smartphone antigo e facilitar o seu dia a dia.

O “Celular do Pix”: mais segurança nas suas transações

Já ouviu falar do “Celular do Pix”? Essa é uma estratégia que está se popularizando no Brasil. A ideia é simples: usar um celular antigo exclusivamente para fazer transações bancárias.

Esse aparelho é mantido em casa, longe de riscos, e só é usado quando você realmente precisa fazer uma operação financeira.

Isso reduz bastante as chances de você sofrer um golpe ou ter seus dados roubados em caso de assalto com o celular principal.

Você pode configurar esse dispositivo com autenticação em duas etapas e deixá-lo ainda mais seguro.

Com essa prática, suas finanças ficam protegidas e você ganha tranquilidade no dia a dia.

Transformando o celular antigo em parte da sua casa inteligente

Celulares antigos também podem ser integrados a sistemas de automação residencial.

Com a ajuda de aplicativos, é possível usá-los para controlar lâmpadas, cortinas, termostatos e muito mais.

Além disso, esses aparelhos podem receber notificações de câmeras de segurança ou sensores de movimento.

Ou seja, o celular vira uma central de controle da sua casa, sem que você precise investir em equipamentos caros.

Dá para transformar um celular antigo em câmera de segurança?

Sim! E essa é uma das formas mais úteis de reaproveitar um celular antigo.

Com apps específicos, você pode transformar o aparelho em uma câmera de segurança ou até mesmo em um monitor para o quarto do bebê.

Basta posicionar o aparelho em um local estratégico e conectá-lo à internet.

Ele pode enviar alertas em tempo real para o seu celular principal, permitindo que você acompanhe tudo de onde estiver.

Essa é uma alternativa econômica, prática e muito eficiente para aumentar a segurança da sua casa com um aparelho que estava parado.

