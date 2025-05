6 perfumes da Natura que são sucesso entre as mulheres e rendem elogios por onde passam

Com fragrâncias marcantes e femininas, esses perfumes da Natura conquistaram espaço na rotina de quem ama se sentir cheirosa o dia todo

Isabella Valverde - 26 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/Natura)

A Natura é referência nacional quando o assunto é perfumaria. Suas fragrâncias aliam sofisticação , fixação e personalidade, conquistando milhares de mulheres em todo o Brasil.

Entre os destaques, alguns perfumes se tornaram queridinhos justamente por deixarem rastro por onde passam, rendendo elogios sinceros em qualquer ocasião.

1. Luna Intenso

Com uma proposta mais intensa da tradicional linha Luna, esse Deo Parfum reúne patchouli puro com baunilha e um toque de florais e pêssego. É marcante e sensual, ideal para mulheres confiantes que gostam de se destacar.

2. Essencial Elixir Feminino

Uma fragrância poderosa e elegante, com notas amadeiradas, florais e fundo adocicado. Perfeita para ocasiões especiais ou para quem busca uma assinatura olfativa que transmite sofisticação e presença.

3. Una Artisan

Delicado e refinado, combina notas florais suaves com um fundo levemente adocicado. Ideal para o dia a dia ou ambientes profissionais, é aquele perfume que exala bom gosto e discrição na medida certa.

4. Kriska Drama

Para quem ama fragrâncias doces, o Kriska Drama é um abraço olfativo com baunilha, caramelo e frutas vermelhas. Intenso e envolvente, é um dos mais elogiados da linha Kriska por sua doçura equilibrada e duradoura.

5. Biografia Inspire

Refrescante e floral, essa fragrância é perfeita para dias quentes ou momentos de leveza. É moderna, versátil e agrada quem busca um perfume suave, mas com personalidade.

6. Ilía Secreto

Misterioso e encantador, traz uma combinação surpreendente de frutas vermelhas, flores brancas e notas de cacau. Um dos mais vendidos da linha Ilía, é marcante sem ser enjoativo — ideal para quem quer se destacar com elegância.

Essas fragrâncias continuam disponíveis no catálogo da Natura e podem ser adquiridas no site oficial ou com revendedoras.

Se você busca um perfume para chamar de seu, essas são apostas certeiras para impressionar e se sentir ainda mais confiante.

