Aprenda a desentupir o ar-condicionado sem precisar da ajuda de um profissional

Veja como resolver um problema em uma parte técnica do aparelho que sempre precisa de manutenção

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Gustavo Gabriel)

Usar o ar-condicionado em casa é bom, porém o aparelho exige uma certa frequência de manutenção que muita gente não se atenta. Assim, o resultado é um problema frequente no dreno que pede a presença de um técnico para eliminar.

Infiltrações, cheiro forte de mofo, formação de poças de água, a falta de manutenção no ar-condicionado gera problemas frequentes e muita gente acaba gastando muito com um profissional para evitar isso.

Dessa forma, o problema é mais comum do que parece e acontece como consequência natural do ciclo de filtragem de ar do dispositivo. Porém, agora vamos aprender de ver a resolver essa situação e economizar com visita técnica.

Para manter o bom funcionamento do ar-condicionado, é preciso se atentar para um item que sempre exige manutenção: o dreno de filtragem de umidade. Essa peça tem a sua importância deixada de lado.

Assim, a função do dreno de umidade é providenciar um caminho de saída para a água que o aparelho condensa quando resfria o ambiente. Quando ele dá problema, o ar-condicionado começa a dar vazamentos e sobrecarrega.

Manutenção do dreno de umidade

O dreno geralmente fica na parte de trás do aparelho, conectado a um tubo fino transparente que se chama bomba de dreno. Em aparelhos split, ele fica mais escondido, perto da bandeja inferior, abaixo da peça de proteção.

Sabe quando sobe aquele cheiro estranho no aparelho, como mofo ou água suja? Dreno de umidade! Um indício de funcionamento ruim é quando as partículas de poeira e sujeira condensam e obstruem a passagem de água do sistema.

Você vai desligar o aparelho da tomada, localizar a entrada do dreno (olhe a parte inferior esquerda, caso o seu for split) na parte de trás do encaixe.

Remova toda a sujeira visível com uma escova de limpeza ou pano seco até que o dreno fique totalmente limpo e desobstruído. Caso tiver com muito mofo, faça uma solução de vinagre de álcool e bicarbonato de sódio para eliminar o odor.

Por fim, recoloque a tampa e o tubo, encaixe com firmeza e ligue o ar-condicionado para testar. Caso ainda continue com vazamento, aí é hora de apelar para a alternativa de chamar o técnico.

