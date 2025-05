Mãe é pega de surpresa minutos após colocar a filha bebê para dormir

Vídeo do momento viralizou no TikTok e conquistou os corações da internet

Anna Júlia Steckelberg - 26 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem é mãe ou pai sabe: colocar um bebê para dormir pode ser uma verdadeira missão impossível. É quase como desarmar uma bomba – cada passo exige silêncio, cautela e, claro, muito amor.

E foi exatamente o que Holly Sansom, de 30 anos, pensou ter feito perfeitamente naquela noite em Plymouth, no Reino Unido. Mas como toda boa missão com bebê, o inesperado sempre dá as caras.

Após colocar a pequena Nora, de 9 meses, no berço e ligar a babá eletrônica, Holly achou que estava tudo certo para um merecido descanso. Só que não. “Ela estava sentada no berço, esperando silenciosamente que voltássemos”, contou a mãe à revista Newsweek. “Eu a filmei porque achei muito engraçado. Ela ficou ali sentada, como se estivesse contemplando a vida”.

Sim, Nora não chorou, não resmungou. Apenas sentou-se no berço como uma mini filósofa, aguardando a volta dos pais com a serenidade de quem sabe que o leite vai chegar mais cedo ou mais tarde.

O vídeo do momento viralizou no TikTok e conquistou os corações da internet – já são mais de 635 mil visualizações e quase 68 mil curtidas. E não é difícil entender o motivo: a cena, além de engraçada, é um retrato fiel da imprevisibilidade e do caos da maternidade.

Holly e seu parceiro, Jack Rundle, também de 30 anos, garantem que a rotina de sono da bebê não mudou tanto assim. “Nora faz o que quer, normalmente seguimos os sinais dela”, explicou a mãe. “Sinto que estou grudada no monitor agora, especialmente porque ela consegue se sentar”.

O episódio, além de render boas risadas, reforça uma verdade universal entre os pais: por mais que se tenha uma rotina, os bebês são mestres em surpreender.

Enquanto isso, o mundo assiste cada pequena travessura da pequena Nora.

