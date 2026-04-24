Novo reality de Boninho, Casa do Patrão terá participante de Goiás

Participante de 23 anos se define como "líder" e como alguém que conquista simpatia, mas avisou que pode guardar rancor

Natália Sezil - 24 de abril de 2026

Natural de Formosa, Thiago Monteiro teve a presença confirmada no reality “Casa do Patrão”. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mal encerrou o Big Brother Brasil 2026 e já tem novos realities conquistando a atenção do público. Desta vez, é o momento de “Casa do Patrão”, produção inédita da Record que conta com a participação de um atleta de Goiás logo na primeira edição.

O programa tem nos créditos o nome de Boninho, que consolidou carreira na TV Globo, concorrente direta do novo canal. À frente das telas, está o ator Leandro Hassum.

Com 18 participantes e estreia confirmada para a próxima segunda-feira (27), às 22h30, a produção nasce de uma parceria com o Disney+, onde haverá câmeras 24h.

A proposta é dividir a casa em duas: de um lado, a “Casa do Patrão”, que deve receber regalias. Do outro, a “Casa do Trampo”, que fica responsável por atender às necessidades do primeiro grupo, cuidando desde a limpeza até a preparação das refeições.

Além disso, haverá uma área de convivência. A cada semana, uma prova define um patrão, que decide privilégios e obrigações. Ele também escolhe amigos para dividir os benefícios.

Cada jogador começa a semana com um valor, que pode aumentar ou diminuir. À medida que os participantes vão saindo, a quantia fica para o patrão.

Quem representa Goiás no jogo é Thiago Monteiro, de 23 anos. Nascido em Brasília, mas criado em Formosa, no Norte do estado, ele hoje mora em Goiânia.

O jovem descobriu o atletismo ainda na escola e decidiu se dedicar ao esporte. Chegou a ser campeão estadual e conquistou uma bolsa para treinar em Barra do Garças, no Mato Grosso, onde se formou em Educação Física.

É personal trainer e atua como árbitro de atletismo – inclusive, já tinha agenda de corridas definida para o primeiro semestre.

Na divulgação do reality, Thiago contou que “chama o público” nas competições, dizendo que isso o fortalece. Ele se definiu como “líder” e como alguém que conquista simpatia, mas avisou que pode guardar rancor.

“Se até hoje na minha vida ninguém nunca falou mal de mim, todo mundo me adorou, todo mundo me amou, é impossível”, declarou. Apesar disso, “pisou no meu calo, acabou”.

“Vocês encontraram o melhor goiano que vocês podiam achar”, finalizou.

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