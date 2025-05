Passo a passo falar fazer um delicioso bolinho de chuva com doce de leite em casa (as crianças vão amar)

Tempinho esfriou, hora de preparar um lanche bem gostoso e que corresponda ao momento

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Tempinho esfriou e nada mais confortável e gostoso que preparar um bolinho de chuva com doce de leite por cima, não é mesmo?

Para variar o lanche da tarde nesse friozinho, nada como um bom bolinho de chuva.

Passo a passo falar fazer um delicioso bolinho de chuva com doce de leite em casa (as crianças vão amar)

Ingredientes para a massa do bolinho de chuva:

– 2 ovos;

– Meia xícara (chá) de açúcar;

– 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional);

– Meia xícara (chá) de leite;

– 2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

– 1 colher (sopa) de fermento em pó;

– Óleo para fritar.

Ingredientes para o recheio:

– Meia xícara (chá) de doce de leite firme (tipo “pastoso”). Assim, se o seu estiver muito mole, leve à geladeira por 30 minutos.

Ingredientes para empanar o bolinho de chuva:

– Meia xícara (chá) de açúcar;

– 1 colher (chá) de canela em pó.

Como preparar a massa

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar uma mistura homogênea. Acrescente o leite e, se quiser, a baunilha.

Misture a farinha de trigo aos poucos, agora adicione o fermento e misture bem até formar uma massa espessa.

Modele os bolinhos com recheio:

Agora você vai pegar uma porção de massa com uma colher, colocar um pedacinho de doce de leite no centro e cobrir com mais um pouco de massa. Não se esqueça de fechar bem o volume em volta.

É hora de aquecer o óleo já em fogo médio. Você vai fritar os bolinhos aos poucos até eles ficarem bem dourados e cozidos na parte de dentro. Feito isso, você vai escorrer os bolinhos em folhas de papel-toalha colocadas em um recipiente.

Por fim, agora é hora de passar os bolinhos de chuva, ainda mornos para aderir bem, na mistura de açúcar com canela. Se quiser mergulhar no doce de leite ou cobrir com um pouco dele em cima, fique à vontade.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!