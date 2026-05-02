Fábrica de doce que marcou a infância de muitos brasileiros anuncia que vai fechar

Produtora de doce anuncia fechamento da única fábrica no Brasil e impacta funcionários, mas mantém presença no país com novo modelo comercial

Gabriel Dias - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/Haribo)

Um dos doces mais conhecidos do mundo está prestes a deixar de ser produzido no Brasil, marcando uma mudança significativa no mercado nacional de guloseimas.

A decisão envolve uma marca centenária, reconhecida globalmente, e afeta diretamente trabalhadores e a presença industrial da empresa no país.

Haribo encerra produção na única fábrica da América Latina

A Haribo, gigante alemã responsável pelos famosos ursinhos de goma, anunciou o encerramento das atividades de sua única fábrica na América Latina.

A unidade, localizada no interior de São Paulo, deve continuar operando apenas até julho deste ano.

A medida impacta cerca de 150 funcionários. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Bauru e Região, negociações estão em andamento para garantir benefícios e minimizar os efeitos da decisão para os colaboradores.

Apesar do fechamento da planta industrial, a empresa informou que não deixará o mercado brasileiro.

A estratégia passa por um novo modelo de atuação comercial, embora detalhes sobre essa transição não tenham sido amplamente divulgados.

A fábrica brasileira foi inaugurada em 2016, no Distrito Industrial I de Bauru, e representava um ponto estratégico para a marca na América Latina.

Com o encerramento, a produção local será interrompida, alterando a dinâmica de distribuição dos produtos no país.

História centenária e expansão global da marca

Fundada em 1920 por Hans Riegel, na Alemanha, a Haribo começou de forma modesta, em uma pequena cozinha, com poucos equipamentos.

Dois anos depois, surgiu o primeiro “ursinho dançante”, que mais tarde daria origem ao icônico Ursinho de Ouro.

Ao longo das décadas, a empresa enfrentou desafios, como a escassez de matéria-prima durante a Segunda Guerra Mundial e a morte do fundador, em 1945.

Mesmo assim, conseguiu se reestruturar e expandir globalmente, tornando-se uma das marcas mais reconhecidas do segmento.

Hoje, os produtos da Haribo são vendidos em diversos países e fazem parte do cotidiano de milhões de consumidores.

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