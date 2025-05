6 coisas incríveis que você pode fazer na Air Fryer e provavelmente não sabe

Vai por nós: depois dessa, você vai olhar pra sua fritadeira com outros olhos

Anna Júlia Steckelberg - 27 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Ela chegou tímida, prometendo fritar batatas com menos óleo. Hoje, reina absoluta nas cozinhas brasileiras, com status de queridinha da praticidade. A Air Fryer, estrela do século 21, já virou sinônimo de comida rápida e (relativamente) saudável. Mas se você ainda acha que ela serve só pra batata congelada, nuggets e pão de alho, prepare-se: ela faz muito mais do que fritar sem óleo.

E o melhor: sem fumaça, panela pra lavar ou forno pré-aquecendo por meia hora.

A seguir, listamos 6 coisas incríveis que você pode fazer na Air Fryer — e provavelmente nem imaginava. Vai por nós: depois dessa, você vai olhar pra sua fritadeira com outros olhos (provavelmente famintos).

1. Ovos cozidos sem água

Sim, isso existe! Basta colocar os ovos direto na cestinha e programar por 15 a 17 minutos a 160 °C.

O resultado? Ovos cozidos perfeitos, sem panela, sem vigilância. Dá até pra esquecer no cesto e lembrar só quando já estiver pronto.

2. Bolinho de chuva

Sabe aquele clássico de tarde chuvosa? Dá pra fazer na Air Fryer — sem fritura!

Basta preparar a massa tradicional, moldar bolinhas com duas colheres e assar por 8 a 10 minutos a 180 °C. Depois, é só passar na mistura de açúcar com canela e correr pro abraço (ou pro café).

3. Torresmo

Se você achava que só dava pra fazer torresmo na panela de pressão ou no forno, surpresa: a Air Fryer dá conta.

Basta cortar em pedaços, temperar e deixar cerca de 25 minutos a 200 °C, mexendo de vez em quando. Fica douradinho e estala igual pipoca.

4. Reaquecer pizza (sem borracha)

Nada de pizza borrachuda de micro-ondas!

Reaqueça fatias na Air Fryer por 3 a 5 minutos a 180 °C e veja o milagre acontecer: borda crocante, queijo derretido e sabor de “acabei de pedir”.

5. Frutas desidratadas

Quer snacks saudáveis? Fatie maçã, banana, morango ou abacaxi, polvilhe canela (opcional) e leve à Air Fryer em temperatura baixa (100 °C) por 30 a 40 minutos. Fica crocante, docinho e natural.

6. Bolo de caneca ou muffin

Nada de micro-ondas! Dá pra fazer bolinhos fofos e douradinhos na Air Fryer.

É só usar forminhas de silicone, colocar a massa e assar por 10 a 12 minutos a 160 °C. O sabor? Melhor que muita padaria.

Agora que você sabe do potencial escondido da sua Air Fryer, já pode se considerar um mestre das frituras sem óleo.

