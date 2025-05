“Modinha” de festa eletrônica dentro de cafeteria chega a Goiânia

Estabelecimento na capital recebeu programação que uniu vários sets de DJs com café na palma da mão

Natália Sezil - 27 de maio de 2025

Festa eletrônica foi realizada dentro de cafeteria de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma nova “modinha” pode estar chegando a Goiânia, abrindo uma nova possibilidade para os apreciadores da música eletrônica. A ideia da vez é levar o estilo musical para cenários ainda não tão ocupados.

O novo ambiente “tomado” pelo eletrônico são as cafeterias – onde a proposta é unir “música boa, bebidas geladas e muito café”.

Foi com essa ideia que um estabelecimento do tipo viralizou nesta terça-feira (27), ao postar um vídeo exibindo alguns dos momentos vividos no evento “Sub n Rise”, realizado no último domingo (25).

A programação contava com vários sets de DJs e muitos copos de café na palma da mão. O evento foi divulgado como “rolê na cafeteria”, o que, segundo a organização, é uma ideia desenvolvida desde 2021.

Apesar do evento em si não ser inédito, havia novidades no horário e no espaço ocupado. O salão da cafeteria foi onde tudo aconteceu, das 09h às 14h.

A ideia do estabelecimento era chamar os “amigos do início”, “com o sol estralando” do lado de fora. A proposta foi aprovada pelos internautas.

Nos comentários, seguidores elogiaram a iniciativa e compartilharam estarem ansiosos para o próximo evento do tipo. “Já quero saber quando será”, comentou um usuário.

