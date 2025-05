Cardápio e atrações: confira a programação completa do Festival Italiano de Nova Veneza

Evento tradicional no município une produtos já tradicionais com itens exclusivos desta edição, mantendo os preços de 2024

Natália Sezil - 27 de maio de 2025

Festival Italiano de Nova Veneza traz pratos tradicionais e diversas atrações. (Foto: Reprodução/Visite Nova Veneza)

“Uma imersão na Itália sem sair de Goiás”: é isso o que o Festival Italiano de Nova Veneza, celebrado a 40 km de Goiânia e a 45 km de Anápolis, promete oferecer na 19ª edição do evento, dos dias 05 a 08 de junho.

A programação é variada. Além dos tradicionais pratos italianos e das novidades culinárias, a festa ainda conta com shows de tenores, grupo folclórico, orquestra filarmônica e mais.

A expectativa da organização é de que cerca de 130 mil visitantes passem pela cidade – que tem a maior concentração italiana do Centro-Oeste, com 60% dos moradores sendo descendentes – ao longo dos quatro dias.

Confira os principais pratos do festival

A Cantina da Nonna, restaurante oficial do evento, já se prepara para oferecer um cardápio de 31 opções.

O menu une pratos já tradicionais do evento a novidades que só apareceram nesta edição. Do lado dos itens exclusivos, doce e salgado se destacam.

É a primeira vez em que há uma sobremesa oficial, sendo o escolhido o Tiramisù – doce feito à base de café e mascarpone. As massas também contam com um novo molho, produzido com cogumelos frescos e filé mignon.

Quanto aos produtos tradicionais, o petisco mais amado do festival marca presença: a polenta frita já tem até momento nostálgico, o “tombo da polenta”.

Atrações musicais já foram definidas

O palco instalado na Praça da Matriz recebe muitos nomes ao longo dos dias de festa. Dentre as apresentações nacionais, estão os Tenores do Brasil e o Grupo Folclórico Ítalo Brasileiro, de Santa Catarina.

Nas atrações regionais, marcam presença o Quinteto de Cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás, o cantor Almir Pessoa e a Banda Versatto.

Já no quesito municipal, dois corais e vários cantores se apresentam. O coral infantil Vocini di Veneza, com crianças da Escola Frain Faquim, sobe ao palco todos os anos. O coral adulto Amici di Venezia também já confirmou.

Anna Paula Drigo, o cantor Valdir Amaral, as cantoras Izadora Cruz e Jordanna Félix e os Tenores di Veneza, Alex e Weber Rosa fecham a programação musical.

Movimentação grande para tanto público

Serão 15 mil pratos preparados, com ingredientes em grandes quantidades: 25 vacas, 2,5 toneladas de frango e 4 toneladas de tomate. A chef Vânia Alves até brinca que “é logística militar, mas cada prato é feito com paixão”.

No total, cerca de 200 cozinheiras e auxiliares de dedicam à missão de realizar o Festival Italiano de Nova Veneza. Elas garantem que já estão adiantando o preparo das carnes para que todo o restante seja fresco.

Aproximadamente 90 expositores também devem contribuir para o clima do festival, entre áreas de artesanato, comida e bebida.

Preço continua igual à última vez

Mesmo com itens a mais no cardápio, os preços serão mantidos os mesmos de 2024, “garantindo uma experiência gastronômica acessível e repletas de sabores autênticos”, segundo Maira do Carmo Basílio, coordenadora do evento.

O prefeito da cidade, Valdemar Costa (UB), também anunciou que o estacionamento será gratuito durante o festival.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!