Motociclista quebra o pé após acidente causado por caminhão da Prefeitura de Goiânia; câmera flagrou tudo

Situação aconteceu em um cruzamento do Setor Santos Dumont, região Noroeste da capital

Paulo Roberto Belém - 04 de junho de 2025

Caminhão não respeitou sinalização e motorista fugiu do local sem prestar socorro (Foto: Captura)

Um motociclista, de 42 anos, ficou ferido após bater contra um caminhão que não respeitou a necessidade de parar para fazer uma conversão, no Setor Santos Dumont, região Noroeste de Goiânia.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, as quais o Portal 6 teve acesso, é possível ver quando o veículo de grande porte vem na cola de outro do mesmo tipo, atingindo a vítima no cruzamento e fugindo do local.

Em seguida, o motociclista estonteia e cai. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) com fratura no pé, além de um leve trauma crânio encefálico.

Ficando evidente que o motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, foi possível ver pelas imagens a identificação do caminhão, sendo constatado ser um prestador de serviço do órgão de Meio Ambiente da Prefeitura de Goiânia.

Assim sendo, a reportagem entrou em contato para pedir um posicionamento da pasta. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informou que tomou conhecimento do acidente, ocorrido nesta segunda-feira (03) e que teria aplicado sansão imediata ao motorista que fugiu do local.

A Amma disse que o colaborador já foi afastado das funções, considerando a conduta do motorista inadmissível.

Confira a nota na íntegra:

A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) informa que, assim que tomou conhecimento do acidente envolvendo um motorista terceirizado que conduzia um caminhão a serviço da Agência, determinou imediatamente à empresa contratada a substituição do colaborador, que já foi afastado de suas funções.

A Amma considera a conduta do motorista inadmissível, e reforça que repudia qualquer comportamento que vá contra os princípios de responsabilidade, ética e respeito à vida.

