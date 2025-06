6 perfumes importados que não são caros e valem cada centavo

Esses perfumes são provas de que qualidade e impacto não dependem de etiquetas douradas

Anna Júlia Steckelberg - 11 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

Você já seguiu um rastro de perfume na rua e, por um segundo, esqueceu até onde estava indo? Talvez nem tenha visto o rosto da pessoa, mas ficou ali, preso ao ar. Perfumes fazem isso. São como lembranças disfarçadas, tatuagens invisíveis na pele do tempo. E o melhor? Não é preciso gastar uma pequena fortuna para ter um desses frascos encantados.

A boa notícia é que sim, existem perfumes importados incríveis por menos de R$100. E eles entregam tudo: personalidade, presença, sofisticação e, claro, aquela sensação deliciosa de estar com algo especial.

Em um mercado que insiste em associar luxo a preço alto, encontrar fragrâncias marcantes por valores acessíveis é quase um ato de resistência. E a resistência, aqui, é cheirosa e cheia de estilo.

Duvida? Então conheça 6 perfumes importados baratos que merecem espaço na sua prateleira (e no seu dia a dia):

6 perfumes importados que não são caros e valem cada centavo

1. Night Caviar — Paris Elysees (R$ 62,90)

Discreto como quem sabe o que quer.

Amadeirado e aromático, é ideal para quem prefere marcar presença com elegância silenciosa.

2. Billion Casino Royal — Paris Elysees (R$ 75,00)

Um estouro cítrico seguido de um âmbar envolvente. Ótimo para quem gosta de impacto sem arrogância.

3. Vodka Love — Paris Elysees (R$ 69,90)

Leve, frutada e delicadamente floral. A escolha perfeita para dias leves e sorrisos fáceis.

4. UDV Black — Ulric de Varens (R$ 85,00)

Um equilíbrio entre lavanda e madeira que funciona em qualquer ocasião. Masculinidade serena, sem exageros.

5. La Rive Aqua Woman — Eau de Toilette (R$ 78,00)

Frescor aquático com alma cítrica. Ideal para a correria do dia a dia, com a leveza de um bom começo.

6. The Secret — Antonio Banderas (R$ 93,00)

Enigmático e sedutor, mistura couro e canela com sofisticação. Um convite ao mistério, sem custar caro.

Esses perfumes são provas de que qualidade e impacto não dependem de etiquetas douradas. Às vezes, o que vale mesmo é o que fica no ar depois que a gente passa. E, com esses preços, vale cada centavo, e cada rastro.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!