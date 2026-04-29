Apostas de Goiás e do DF levam mais de R$ 500 mil após acertarem dezenas da Mega-Sena

Próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (30), com valor estimado de R$ 130 milhões

Augusto Araújo - 29 de abril de 2026

Imagem ilustrativa de cartela da Mega-Sena (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Cinco jogos de Goiás e de Brasília levaram uma bolada de mais de R$ 500 mil ao total na Mega-Sena de número 3001, cujo sorteio foi realizado nesta terça-feira (28).

Os números sorteados foram 01 – 13 – 32 – 36 – 43 – 60.

Apesar de nenhum jogo país adentro ter cravado as seis dezenas e levado o prêmio total, acumulado em R$ 115 milhões, as apostas goianas e do DF foram parte do grupo que conseguiu acertar cinco das bolinhas..

Em Goiás, o jogos vencedor foi firmado em Portelândia, cidade no Sudoeste Goiano. Ela foi feita no formato simples, isto é, sem ser bolão, e levou R$ 41.209,18 para casa.

Já na capital federal, duas das apostas também receberam o mesmo valor. Eles também constam no formato simples.

Contudo, as cartelas restantes receberam R$ 206.045,90, pois apostaram 10 números de uma vez – fazendo com que o custo subisse para o valor impressionante de R$ 1.260.

Uma delas ocorreu na modalidade simples. Já a outra foi feita em um bolão de 39 cotas, o que acabou gerando o custo de R$ 33 e o prêmio de aproximadamente R$ 5.283 para cada envolvido.

Assim, somando os cinco ganhadores, as premiações atingiram o valor acumulado de R$ 535.719.02.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 3002, será realizado nesta quinta-feira (30), a partir das 21h. O valor estimado do prêmio máximo é de R$ 130 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

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