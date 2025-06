Um ano depois: corretor revela o que pode acontecer com ilha à venda por R$ 10 milhões em Goiás

Ao Portal 6, corretor de imóveis Welerson Antunes conta situações após um ano desde estouro

Gabriella Pinheiro - 11 de junho de 2025

Ilha de Itumbiara está à venda por R$ 10 milhões. (Foto: Reprodução)

Um ano após estampar os holofotes nacionais, a ilha à venda por R$ 10 milhões, com 220 mil m² e localizada a 8 km do município de Itumbiara, no Sul de Goiás, segue disponível no mercado e recebendo propostas. Por pouco, inclusive, a propriedade foi vendida nos últimos tempos, conforme relatado pelo corretor de imóveis Welerson Antunes.

Ao Portal 6, ele afirmou que um possível comprador estava em negociação para adquirir o local, mas optou por esperar devido a alguns desdobramentos financeiros.

“Ele estava em uma negociação, mas, por motivos governamentais, achou por bem aguardar um pouco. Está em tratativas, mas estou aguardando formalizar. Até então, está só em conversa”, ressaltou.

Caso as tratativas sigam em frente, há a possibilidade de que o local seja usado para a construção de casas de alto padrão, que poderiam impulsionar ainda mais a economia da cidade.

“A pessoa está esperando receber uns títulos de um dividendo. Disse que pretende fracionar a ilha em algumas partes e construir casas de padrão alto. A ideia é fazer um refúgio de descanso”, explicou.

Apesar do andamento, ele destaca que algumas instabilidades no cenário econômico abalaram a procura pela ilha, mas que, agora, novas propostas têm surgido.

De acordo com ele, uma delas — inclusive feita hoje — envolveu uma ligação de algumas pessoas oferecendo uma fazenda, enquanto outra teria afirmado que pretende construir uma casa de campo no local.

“Nos últimos tempos, por conta da questão governamental, as pessoas ficaram mais temerosas. A ilha quase foi vendida para a construção de uma casa de campo, mas decidiram esperar a economia se estabilizar”, sinalizou.

Cercada por águas doces, a ilha antes fazia parte de uma fazenda e está localizada em uma represa construída nos anos 70. Ela conta com uma mata virgem e preservada, que pode dar origem a diversos empreendimentos.

No entanto, conforme o próprio corretor ressalta, é preciso respeitar as leis ambientais vigentes na região.

