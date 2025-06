Buraco no fundo da garrafa de vinho tem utilidade que poucos conhecem

Conhecido como "punt", esse rebaixo côncavo não está ali por acaso e influencia até a experiência ao servir a bebida

Magno Oliver - 15 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal FestaseventosTV)

Tomar uma taça de vinho é muito mais do que apreciar uma bebida, é curtir um ritual social de celebrações e momentos de relaxamento, não é mesmo?

Assim, do rótulo à rolha, do bico à taça, tudo parece ter uma razão. Mas existe um detalhe na garrafa que chama a atenção e muita gente não observa. O buraco bem côncavo no fundo.

Esse rebaixo mais fundo na garrafa tem um nome especial, está presente na maioria das garrafas de vinho, em especial os tintos mais tradicionais, e existe uma explicação interessante.

Buraco no fundo da garrafa de vinho tem utilidade que poucos conhecem

Chamado de “punt”, esse orifício está presente na maioria das garrafas e os especialistas garantem que ele não está ali para ser um simples item decorativo ou de estilo de embalagem. O punt tem funções práticas e históricas que ajudam na conservação, transporte e até no serviço do vinho, coisa chique!

Segundo o sommelier Eduardo Calazans, estudioso e Fundador da Univinho, as razões são várias e bastante pensadas para o consumo.

“O design côncavo oferece uma função ergonômica, facilitando o serviço do vinho. O sommelier ou o entusiasta do vinho pode segurar a garrafa pelo fundo, utilizando o punt como apoio para o polegar. O que proporciona um controle maior ao servir, especialmente para garrafas grandes ou pesadas”, explica o especialista.

E tem a função prática. “À medida que o vinho envelhece, especialmente os tintos, ele pode desenvolver sedimentos. O punt atua como um pequeno reservatório, permitindo que os sedimentos se acumulem de maneira mais centralizada, facilitando a decantação do vinho sem perturbar os sedimentos”, reforça.

Estabilidade e força

“Uma das razões práticas para a adoção do fundo côncavo é a estabilidade. Garrafas com essa característica têm uma base menor, o que as torna menos propensas a tombar. Além disso, o design côncavo ajuda a distribuir a pressão uniformemente quando a garrafa é armazenada deitada”, finaliza Eduardo em entrevista ao Univinho .

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!