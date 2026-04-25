Lei proíbe que mulheres trabalhem dois domingos seguidos; entenda a folga quinzenal

Regra prevista na CLT garante descanso aos domingos para mulheres e pode gerar pagamento em dobro em caso de descumprimento

Gabriel Yuri Souto - 25 de abril de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma regra pouco conhecida da legislação trabalhista brasileira ainda gera dúvidas entre empregadores e trabalhadores. A lei proíbe que mulheres trabalhem dois domingos seguidos, garantindo uma folga obrigatória a cada quinzena.

A explicação foi reforçada pela advogada trabalhista Janaína Bastos (@janainabastos), que esclareceu como funciona a aplicação da norma no dia a dia, especialmente em setores como comércio, hotéis e restaurantes.

O que diz a lei sobre trabalho aos domingos

A regra está prevista no artigo 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De acordo com o texto, empresas devem organizar a escala de trabalho de forma que a mulher tenha descanso aos domingos pelo menos a cada 15 dias.

Ou seja, na prática, a trabalhadora não pode cumprir jornada em dois domingos consecutivos.

Regra tem prioridade sobre outras normas

Mesmo com legislações específicas para alguns setores, como o comércio, a regra continua válida.

Segundo Janaína Bastos, decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reforçam que esse direito possui caráter constitucional.

Por isso, ele prevalece sobre normas que permitem escalas mais flexíveis.

O que acontece se a empresa descumprir

Caso a empresa não conceda a folga quinzenal, ela precisa arcar com penalidades.

Nesse cenário, o empregador deve pagar o domingo trabalhado em dobro. Além disso, o valor pode se acumular ao longo do tempo, gerando impacto financeiro significativo.

Por isso, especialistas recomendam atenção redobrada na organização das escalas.

Desafio para empresas com muitos funcionários

Apesar da obrigatoriedade, a regra pode gerar dificuldades práticas.

Empresas com grande número de funcionários precisam montar escalas diferentes entre homens e mulheres, o que exige mais planejamento.

Ainda assim, a legislação se aplica a todos os setores, sem exceção.

Por que a regra existe

A norma busca garantir melhores condições de descanso e convivência social.

O domingo, tradicionalmente, representa um dia importante para lazer e vida familiar. Por isso, a legislação criou essa proteção específica.

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