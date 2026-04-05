Sócio do Madalena Gastrobar se emociona e explica em vídeo motivos para o fechamento

Empresário afirmou que o encerramento do bar não significa fim definitivo, com possibilidade de reabertura futura

Ícaro Gonçalves - 05 de abril de 2026

Gastrobar virou referência em gastronomia no Setor Marista, em Goiânia (Imagens: Reprodução/Instagram)

Em um vídeo publicado no sábado (04), um dos sócios do Madalena Gastrobar falou sobre o fechamento do estabelecimento e compartilhou uma mensagem emocionante aos clientes, colaboradores e fornecedores.

O gastrobar, que fica no Setor Marista e que ganhou notoriedade na gastronomia goianiense, fecha as portas oficialmente neste domingo (05).

No vídeo, José Henrique relata que a notícia da venda do imóvel ocorreu por terceiros, sem ter sido comunicado previamente pelos proprietários.

“A gente ficou sabendo pela boca dos outros, não sei qual o motivo, o pessoal não quis falar, o proprietário não quis falar, tirando a consideração de oito anos, mas enfim. Quando uma porta se fecha, Deus abre outras portas”, comentou.

O sócio ainda reforçou que o encerramento do restaurante não significa o fim de iniciativas futuras. “Eu tenho certeza que novidades virão para o Madalena’, disse.

Nos comentários, diversas personalidades goianas prestaram apoio aos empresários e o desejo do retorno das atividades. Ainda não há informações oficiais sobre a provável reabertura.

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