Sócio do Madalena Gastrobar se emociona e explica em vídeo motivos para o fechamento

Empresário afirmou que o encerramento do bar não significa fim definitivo, com possibilidade de reabertura futura

Ícaro Gonçalves -
Gastrobar virou referência em gastronomia no Setor Marista, em Goiânia
Gastrobar virou referência em gastronomia no Setor Marista, em Goiânia (Imagens: Reprodução/Instagram)

Em um vídeo publicado no sábado (04), um dos sócios do Madalena Gastrobar falou sobre o fechamento do estabelecimento e compartilhou uma mensagem emocionante aos clientes, colaboradores e fornecedores.

O gastrobar, que fica no Setor Marista e que ganhou notoriedade na gastronomia goianiense, fecha as portas oficialmente neste domingo (05).

No vídeo, José Henrique relata que a notícia da venda do imóvel ocorreu por terceiros, sem ter sido comunicado previamente pelos proprietários.

Leia também

“A gente ficou sabendo pela boca dos outros, não sei qual o motivo, o pessoal não quis falar, o proprietário não quis falar, tirando a consideração de oito anos, mas enfim. Quando uma porta se fecha, Deus abre outras portas”, comentou.

O sócio ainda reforçou que o encerramento do restaurante não significa o fim de iniciativas futuras. “Eu tenho certeza que novidades virão para o Madalena’, disse.

Nos comentários, diversas personalidades goianas prestaram apoio aos empresários e o desejo do retorno das atividades. Ainda não há informações oficiais sobre a provável reabertura.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Ícaro Gonçalves

Jornalista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.