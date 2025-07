Pudim com apenas 2 ingredientes: é muito simples e uma sobremesa deliciosa

Gabriella Licia - 14 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela / Instagram / _minhacasinha)

Se você ama praticidade na cozinha, esse pudim vai conquistar seu coração. Com apenas dois ingredientes, ele entrega uma sobremesa cremosa, leve e irresistível, perfeita para impressionar sem precisar de grandes habilidades culinárias.

Ideal para quem busca receitas econômicas e rápidas, esse pudim se tornou queridinho de quem adora soluções simples, mas cheias de sabor.

Ficou curioso e quer saber como fazer? Então confira tudo logo abaixo!

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395g)

2 potes de iogurte natural (170g cada, totalizando 340g)

Para a calda (opcional):

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de água

O preparo começa pela calda, que é totalmente opcional, mas dá um charme extra ao resultado final.

Em uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo médio, mexendo até que ele derreta por completo e atinja um tom dourado. Em seguida, com muito cuidado, adicione a água e continue mexendo até obter uma calda lisa e homogênea. Deixe ferver por alguns minutos até engrossar levemente. Depois, despeje essa calda no fundo e nas laterais de uma forma de pudim e reserve.

Para preparar o pudim, basta bater no liquidificador o leite condensado com os dois potes de iogurte natural por cerca de 2 minutos, até formar uma mistura lisa e uniforme. Em seguida, despeje essa mistura na forma caramelizada (ou em uma forma untada com manteiga, caso não use a calda).

Com o forno preaquecido a 180 °C, cubra a forma com papel-alumínio e leve para assar em banho-maria. Ou seja, dentro de uma assadeira com água quente.

O tempo de forno é de aproximadamente 40 minutos, ou até que o pudim esteja firme. Você pode fazer o teste do palito: se sair limpo, está pronto.

Depois de assado, deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por pelo menos três horas para firmar bem. Na hora de servir, desenforme com cuidado e aproveite.

Para deixá-lo ainda mais cremoso, você pode substituir o iogurte natural por iogurte grego. Outra dica é adicionar raspas de limão ou essência de baunilha à mistura, caso queira um toque aromático extra.

O pudim deve ser servido gelado e pode ser armazenado na geladeira por até quatro dias em um recipiente fechado.

Informações Nutricionais (porção de 100g)

Calorias: 220 kcal

Tempo de preparo: 10 minutos

Tempo de cozimento: 40 minutos

Tempo total: 50 minutos

Rendimento: 6 porções

