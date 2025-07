Prefeitura de Anápolis convoca população para tomar vacina contra meningite

Esquema vacinal contra a doença mudou, então é importante estar atento

Natália Sezil - 17 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de aplicação de vacina (Foto: Divulgação)

Pais, mães e responsáveis por crianças que ainda não foram imunizadas contra a meningite devem ficar atentos: a vacina já está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Anápolis.

O anúncio foi feito pela Prefeitura nesta quarta-feira (16). Podem se vacinar as crianças que tenham entre um e quatro anos de idade, e os adolescentes que tenham entre 11 e 14 anos de idade.

É importante destacar: o esquema vacinal, agora, segue um cronograma atualizado do Ministério da Saúde, que substitui o reforço de antes, com a meningocócica C.

Com a recomendação, crianças a partir de 12 meses que ainda não foram vacinadas já podem receber a nova dose de reforço determinada, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y.

Já aquelas que tomaram as duas doses da meningocócica C, e o reforço da mesma vacina, não precisam ser imunizadas de novo na infância.

Além das UBS que funcionam em horário habitual, algumas unidades de saúde estarão atendendo em expediente estendido, das 08h às 21h. São elas: Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União, Recanto do Sol e Bairro de Lourdes.

Veja onde se vacinar:

– Das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira nos bairros: Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bandeiras, Calixtolândia, Calixtópolis, Jardim Esperança, Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus, Santa Maria de Nazareth, Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque.

– Somente às segundas-feiras, das 8h às 15h: Unidades de Saúde Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel.

– Somente às terças-feiras, das 8h às 15h: Unidade de Saúde Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon.

– Somente às quartas-feiras, das 8h às 15h: Unidades de Saúde Jd. Alvorada e Paraíso.

– Somente às quintas-feiras, das 8h às 15h: Unidades de Saúde Jardim das Américas e Maracanã.

– Somente às sextas-feiras, das 8h às 15h: Unidade de Saúde Jardim das Oliveiras.

O imunizante também será aplicado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos distritos, uma vez ao mês, das 09h às 15h, seguindo o seguinte cronograma:

– Interlândia: primeira quarta feira do mês;

– Souzânia: primeira terça feira do mês;

– Branápolis: última terça feira do mês;

– Joanápolis: segunda quarta feira do mês;

– Goialândia: terceira terça feira do mês;

– São Vicente: quarta terça feira do mês.

