Megaoperação contra jogos de azar mira empresários de Anápolis e Goiânia em esquema de R$ 2 bilhões
Ofensiva desarticulou uma 'fusão' entre os dois maiores grupos de exploração de apostas ilegais do Brasil: um goiano e outro paranaense
Uma megaoperação nacional contra jogos de azar e lavagem de dinheiro atingiu em cheio o topo de uma organização criminosa com base em Goiás.
A ação, denominada Operação Big Fish (“peixe grande”, em tradução livre), foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) com apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e resultou na prisão de 55 pessoas.
Ao Portal 6 a PCPR explicou que as investigações revelaram que Anápolis e Goiânia eram peças-chave em um esquema que movimentou cerca de R$ 2 bilhões nos últimos três anos.
Alvos em Goiás
Entre os presos de maior destaque estão pai e filho, empresários de Anápolis, localizados em um hotel na capital goiana.
Segundo as investigações, a dupla integrava o núcleo financeiro da organização, sendo responsável por intermediar transações milionárias e ocultar o rastro do dinheiro obtido com apostas ilegais.
Estrutura do esquema
A ofensiva é resultado de três anos de investigação, que identificou a atuação conjunta de dois grandes grupos criminosos — um sediado no Paraná e outro em Goiás.
Juntos, eles operavam uma estrutura organizada, com divisão entre núcleos tecnológicos, responsáveis pelo desenvolvimento de plataformas de apostas e jogo do bicho online, e núcleos financeiros, que utilizavam fintechs e empresas de fachada para lavar o dinheiro.
Cifras bilionárias
O poder financeiro da organização chamou a atenção das autoridades.
Além do bloqueio de R$ 1,5 bilhão em contas bancárias, a Justiça determinou o sequestro de:
- 132 veículos de luxo, avaliados em cerca de R$ 11 milhões;
- 111 imóveis, estimados em R$ 32,9 milhões;
- mais de 100 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 43,9 milhões.
A operação mobilizou mais de 330 policiais e contou com o uso de aeronaves.
As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular mais de 15 mil pontos de apostas ligados ao grupo em 14 estados brasileiros.
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— Portal 6 (@portal6noticias) April 8, 2026
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