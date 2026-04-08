Megaoperação contra jogos de azar mira empresários de Anápolis e Goiânia em esquema de R$ 2 bilhões

Ofensiva desarticulou uma 'fusão' entre os dois maiores grupos de exploração de apostas ilegais do Brasil: um goiano e outro paranaense

Pedro Ribeiro - 08 de abril de 2026

Uma megaoperação nacional contra jogos de azar e lavagem de dinheiro atingiu em cheio o topo de uma organização criminosa com base em Goiás.

A ação, denominada Operação Big Fish (“peixe grande”, em tradução livre), foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) com apoio da Polícia Civil de Goiás (PCGO) e resultou na prisão de 55 pessoas.

Ao Portal 6 a PCPR explicou que as investigações revelaram que Anápolis e Goiânia eram peças-chave em um esquema que movimentou cerca de R$ 2 bilhões nos últimos três anos.

Alvos em Goiás

Entre os presos de maior destaque estão pai e filho, empresários de Anápolis, localizados em um hotel na capital goiana.

Segundo as investigações, a dupla integrava o núcleo financeiro da organização, sendo responsável por intermediar transações milionárias e ocultar o rastro do dinheiro obtido com apostas ilegais.

Estrutura do esquema

A ofensiva é resultado de três anos de investigação, que identificou a atuação conjunta de dois grandes grupos criminosos — um sediado no Paraná e outro em Goiás.

Juntos, eles operavam uma estrutura organizada, com divisão entre núcleos tecnológicos, responsáveis pelo desenvolvimento de plataformas de apostas e jogo do bicho online, e núcleos financeiros, que utilizavam fintechs e empresas de fachada para lavar o dinheiro.

Cifras bilionárias

O poder financeiro da organização chamou a atenção das autoridades.

Além do bloqueio de R$ 1,5 bilhão em contas bancárias, a Justiça determinou o sequestro de:

132 veículos de luxo, avaliados em cerca de R$ 11 milhões;

111 imóveis, estimados em R$ 32,9 milhões;

mais de 100 cabeças de gado, avaliadas em aproximadamente R$ 43,9 milhões.

A operação mobilizou mais de 330 policiais e contou com o uso de aeronaves.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e desarticular mais de 15 mil pontos de apostas ligados ao grupo em 14 estados brasileiros.

BIG FISH | Megaoperação contra jogos de azar mira empresários de Anápolis e Goiânia em esquema de R$ 2 bilhões pic.twitter.com/eStL48VjxK — Portal 6 (@portal6noticias) April 8, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!