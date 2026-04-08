CAOA estuda construir segunda fábrica em Anápolis para chegar a produção de 200 mil carros por ano

Limitação na área de pintura da atual unidade pode levar grupo a ampliar estrutura no município, em meio a novo ciclo de investimentos bilionários

Lara Duarte - 08 de abril de 2026

Unidade da CAOA no Daia. (Foto: Divulgação)

A CAOA estuda construir uma segunda fábrica em Anápolis para conseguir ampliar a produção de veículos e atingir a meta de 200 mil unidades por ano.

A possibilidade foi citada pelos presidentes da companhia em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira (08).

Atualmente, a unidade localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) passou por uma série de ampliações recentes e já alcançou capacidade produtiva de até 160 mil veículos por ano.

No entanto, esse limite pode impedir novos avanços, principalmente por causa de restrições na área de pintura.

“Hoje temos limitações, principalmente na nossa linha de pintura”, afirmou o CEO do grupo, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho. Segundo o executivo, esse é o principal gargalo da fábrica e impede o avanço da produção.

Carlos Alberto Filho explicou ainda que a empresa busca alternativas para superar esse problema, mas não descarta uma nova unidade.

“Estamos tentando desbloquear essa limitação para chegar a 200 mil unidades. Se não for possível, teremos de construir uma nova fábrica ou fazer outro tipo de investimento”, complementou.

Investimentos e nova fase da fábrica

A fábrica no Daia é o principal polo industrial da Caoa e ganhou ainda mais relevância com a chegada da parceria com a chinesa Changan, firmada no fim de 2025.

A unidade já produzia veículos da Chery e agora passou a fabricar também SUVs da nova parceira, ampliando o portfólio e a demanda produtiva.

Co-presidente executivo do grupo, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade afirma que com esse movimento, a empresa iniciou um novo ciclo de investimentos.

“Estamos finalizando um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões e, diante da resposta do mercado, antecipamos esse plano”, destacou.

Após esse avanço, o grupo anunciou mais R$ 5 bilhões para o desenvolvimento de novas linhas e tecnologias, totalizando R$ 8 bilhões previstos até 2028.

Apesar da capacidade atual já ampliada, a produção ainda deve crescer gradualmente.

“Devemos atingir esse volume daqui a dois anos, porque é preciso treinar mão de obra e adaptá-la ao novo modelo produtivo”, explicou Carlos Alberto Filho.

A estratégia da Caoa também envolve fortalecer a presença no mercado brasileiro. Hoje, a operação com a Caoa Chery representa cerca de 3% das vendas nacionais, e a empresa projeta dobrar esse percentual com a consolidação das duas marcas.

Além disso, o grupo segue expandindo a rede de concessionárias, com previsão de saltar de 120 para 180 unidades até o fim do ano, reforçando a estrutura de distribuição no país.

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