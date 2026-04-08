CAOA estuda construir segunda fábrica em Anápolis para chegar a produção de 200 mil carros por ano
Limitação na área de pintura da atual unidade pode levar grupo a ampliar estrutura no município, em meio a novo ciclo de investimentos bilionários
A CAOA estuda construir uma segunda fábrica em Anápolis para conseguir ampliar a produção de veículos e atingir a meta de 200 mil unidades por ano.
A possibilidade foi citada pelos presidentes da companhia em entrevista ao Estadão nesta quarta-feira (08).
Atualmente, a unidade localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) passou por uma série de ampliações recentes e já alcançou capacidade produtiva de até 160 mil veículos por ano.
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No entanto, esse limite pode impedir novos avanços, principalmente por causa de restrições na área de pintura.
“Hoje temos limitações, principalmente na nossa linha de pintura”, afirmou o CEO do grupo, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho. Segundo o executivo, esse é o principal gargalo da fábrica e impede o avanço da produção.
Carlos Alberto Filho explicou ainda que a empresa busca alternativas para superar esse problema, mas não descarta uma nova unidade.
“Estamos tentando desbloquear essa limitação para chegar a 200 mil unidades. Se não for possível, teremos de construir uma nova fábrica ou fazer outro tipo de investimento”, complementou.
Investimentos e nova fase da fábrica
A fábrica no Daia é o principal polo industrial da Caoa e ganhou ainda mais relevância com a chegada da parceria com a chinesa Changan, firmada no fim de 2025.
A unidade já produzia veículos da Chery e agora passou a fabricar também SUVs da nova parceira, ampliando o portfólio e a demanda produtiva.
Co-presidente executivo do grupo, Carlos Philippe Luchesi de Oliveira Andrade afirma que com esse movimento, a empresa iniciou um novo ciclo de investimentos.
“Estamos finalizando um ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões e, diante da resposta do mercado, antecipamos esse plano”, destacou.
Após esse avanço, o grupo anunciou mais R$ 5 bilhões para o desenvolvimento de novas linhas e tecnologias, totalizando R$ 8 bilhões previstos até 2028.
Apesar da capacidade atual já ampliada, a produção ainda deve crescer gradualmente.
“Devemos atingir esse volume daqui a dois anos, porque é preciso treinar mão de obra e adaptá-la ao novo modelo produtivo”, explicou Carlos Alberto Filho.
A estratégia da Caoa também envolve fortalecer a presença no mercado brasileiro. Hoje, a operação com a Caoa Chery representa cerca de 3% das vendas nacionais, e a empresa projeta dobrar esse percentual com a consolidação das duas marcas.
Além disso, o grupo segue expandindo a rede de concessionárias, com previsão de saltar de 120 para 180 unidades até o fim do ano, reforçando a estrutura de distribuição no país.
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