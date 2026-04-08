Nova lei garante até 3 dias de folga remunerada para trabalhadores CLT de todo o país

Medida permite ausência no trabalho para exames preventivos sem desconto no salário

Gabriel Yuri Souto - 08 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/ Pexels)

Trabalhadores com carteira assinada agora contam com um novo direito. A lei permite a ausência do trabalho por até três dias ao ano para realizar exames preventivos, sem desconto no salário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a medida, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, a mudança já passa a valer em todo o país.

O que muda na rotina do trabalhador

Agora, o trabalhador pode se ausentar do trabalho por até três dias a cada 12 meses.

Além disso, ele pode utilizar esse período para cuidar da própria saúde.

Dessa forma, a lei facilita o acesso a exames preventivos.

Quais exames entram na regra

A nova norma inclui exames voltados à prevenção de doenças importantes.

Entre eles estão:

câncer de mama

câncer do colo do útero

câncer de próstata

infecções como HPV

Assim, a legislação incentiva o diagnóstico precoce.

Empresas precisam informar o direito

A lei também determina uma obrigação para os empregadores.

As empresas devem informar os funcionários sobre esse direito de forma clara.

Além disso, a exigência passa a constar no artigo 473 da CLT.

Por isso, o trabalhador terá mais acesso à informação.

Por que a medida é importante

A nova regra fortalece a prevenção de doenças.

Além disso, evita que o trabalhador adie exames por causa da rotina profissional.

Assim, a medida contribui para melhorar a saúde da população.

Salário continua garantido

O trabalhador não sofre prejuízo financeiro.

Ou seja, a empresa não pode descontar o salário nesses casos.

Além disso, o direito vale para todos os trabalhadores regidos pela CLT.

Por isso, a mudança representa um avanço importante.