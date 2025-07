Os 6 melhores hambúrgueres para comer bem em Goiânia

Cada casa foi escolhida por oferecer qualidade consistente, ambiente acolhedor e avaliações confiáveis

Anna Júlia Steckelberg - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/TripAdvisor)

Se você, assim como muitos goianienses, anda em busca daquele hambúrguer que une sabor, suculência e personalidade, prepare-se: Goiânia oferece opções de dar água na boca.

Buscamos referências sólidas no Tripadvisor e sites especializados para apresentar os seis melhores hambúrgueres da cidade, garantindo autenticidade e qualidade na seleção.

Os 6 melhores hambúrgueres para comer bem em Goiânia

1. Matturado BBQ

O Matturado se destaca com impressionantes 4,7 de 5 em 50 avaliações no Tripadvisor.

Com atmosfera aconchegante, o lugar oferece hambúrgueres suculentos no estilo churrascaria argentina, feitos com carne de alta qualidade. Avaliações ressaltam que é “sem comparação” com outras opções da cidade.

2. Fogata BBQ – Steak – Burger

A Fogata chama atenção pelos hambúrgueres tipo steakhouse e ambiente “como estar no quintal de casa”.

O feedback dos clientes destaca atendimento atencioso e qualidade consistente, ideal para quem busca conforto e robustez na refeição.

3. Studio Burger

Com 4,2 em 189 avaliações, o Studio Burger é outro restaurante que se destaca.

Frequentadores destacam o sabor memorável e o ambiente moderno, elogiando especialmente o “smush burger”. Entrou para a lista dos 10 melhores restaurantes americanos da cidade.

4. Ghasper – Burger • Steak • Drinks

O ambiente com toque nova-iorquino e combinações criativas de hambúrgueres chamam a atenção.

Considerado por alguns como uma experiência única, especialmente para quem busca inovação.

5. Turco Hamburgueria

Com ambientes em Santa Rita e Eldorado, a Turco Hamburgueria soma 4,6 em avaliações do Google e é bem vista pelos frequentadores.

Os lanches são elogiados por equilíbrio e preparo cuidadoso, enquanto o destaque vai para o “Turcão”, item que reúne ingredientes refinados e sabor marcante.

6. Dom Rapha

O Dom Rapha surge como uma grande promessa de Goiânia: possui nota 4,7, classificado entre os 50 melhores americanos da cidade.

O cardápio tem criações ousadas como o Nordestino, que combina carne suculenta com melado de cana, e batatas de mandioca. Avaliações apontam a experiência como “divina” e o estabelecimento como parada obrigatória para os apaixonados por hambúrguer.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!