A quantidade assustadora de entregadores que protestaram em shopping de Anápolis; veja vídeo

Trabalhadores se reuniram no centro comercial em manifestação contra agressão de colegas

Da Redação - 22 de julho de 2025

Entregadores por app protestaram no Brasil Park Shopping. (Foto: Reprodução)

A noite desta segunda-feira (21) foi marcada por confusão e tumulto, após entregadores de aplicativo iniciarem um protesto no Brasil Park Shopping, em Anápolis.

Em um vídeo obtido pelo Portal 6, é possível ver vários manifestantes — alguns com capacete e outros com mochilas de entrega — reunidos subindo uma das escadas rolantes do centro comercial.

Ouriçados, os trabalhadores gritam palavras de ordem contra o ocorrido no último domingo (20), quando dois colegas de profissão, de 22 e 23 anos, foram agredidos por seguranças do estabelecimento.

No registro também é possível ver equipes do shopping, juntamente com a Polícia Militar (PM), escoltando os entregadores logo atrás, de forma a manter a integridade dos frequentadores.

Em tempo

Dois entregadores de aplicativo registraram um boletim de ocorrência na noite de domingo (20), afirmando terem sido agredidos por dois seguranças dentro do Brasil Park Shopping, no Setor Central.

De acordo com as vítimas, as agressões começaram após um deles entrar de capacete em um banheiro do centro comercial e ser repreendido. Segundo relatado, a discussão começou na praça de alimentação enquanto aguardavam a retirada de um pedido.

A PM foi acionada e orientou os jovens a formalizar a denúncia na delegacia, onde prestaram depoimento, fizeram exame de corpo de delito e entregaram vídeos da confusão, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Após o ocorrido, o Brasil Park Shopping emitiu uma nota, onde informou que acompanhou a situação com atenção, repudiando qualquer ato de violência ou desrespeito.

No comunicado, a administração também relatou que os profissionais envolvidos foram afastados e que o caso está sendo apurado com prioridade junto à empresa responsável pela equipe de segurança.

Confira a nota na íntegra:

“O Brasil Park Shopping tem acompanhado com atenção a ocorrência registrada no domingo (20), envolvendo colaboradores e entregadores de aplicativo.

Reforçamos que repudiamos qualquer ato de violência ou desrespeito. Os profissionais envolvidos foram afastados imediatamente e o caso está sendo apurado com prioridade junto à empresa responsável.

O Brasil Park Shopping reitera seu compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar de todos que frequentam ou trabalham no shopping.”

