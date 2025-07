Cantor é agredido por segurança de Eduardo Costa durante a Festa do Tomate de Goianápolis; veja as imagens

Nas redes sociais, artista se pronunciou sobre o momento que ele considerou “covarde e inexplicável”

Thiago Alonso - 19 de julho de 2025

Erick Lins foi agredido por segurança de Eduardo Costa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Por meio das redes sociais, o cantor Erick Lins denunciou ter sido agredido por um segurança de Eduardo Costa, logo após uma apresentação na Festa do Tomate, na noite desta sexta-feira (18), em Goianápolis.

Em um vídeo, o artista — que havia acabado de apresentar no mesmo evento como abertura do sertanejo — relatou que tirou uma foto com a voz de “Amor de violeiro” assim que saiu do palco.

Contudo, ao pedir para que o segurança liberasse fotos também para a esposa e o filho dele, Erick recebeu uma recusa. O que ele não sabia, era que, ao insistir pela imagem, o cantor seria recebido com violência.

Populares registraram o momento da agressão, onde é possível ver Erick Lins sendo retirado do backstage já com o rosto ferido e com muito sangue.

Após o ocorrido, o sertanejo acionou a Polícia Militar (PM), que se dirigiu ao endereço, mas não conseguiu localizar o segurança de Eduardo Costa, que havia se evadido do lugar.

Ferido, ele então procurou uma unidade de saúde, onde foi necessário passar por um procedimento, onde foram feitos quatro pontos no supercílio esquerdo.

Erick Lins também publicou uma nota nas redes sociais, onde definiu a agressão como “covarde e inexplicável”, por parte de um dos colaboradores de Eduardo Costa, cujo ele é “admira como fã e como profissional”.

“Fui tratado com hostilidade, arrogância e desprezo. E, sem nenhuma razão, acabei sendo agredido com um soco no rosto. Isso tudo aconteceu diante dos olhos da minha esposa e do meu filho”, postou o sertanejo.

Confira, na íntegra, a nota de Erick Lins após ser agredido pelo segurança de Eduardo Costa:

“Na noite de ontem, vivi um dos episódios mais tristes e humilhantes da minha vida de 20 anos dedicados à música.

Após me apresentar no palco de Goianópolis (GO), abrindo o show do cantor Eduardo Costa — um artista que sempre admirei profundamente, como fã e como profissional — fui vítima de uma agressão covarde e inexplicável por parte de um de seus produtores.

O que deveria ser um momento especial, de alegria, virou um pesadelo.

Estava acompanhado da minha esposa e do meu filho, ambos também fãs do Eduardo. Com o coração aberto, me aproximei da equipe do cantor para tentar tirar uma foto ao lado da minha família, um registro simples, simbólico, que teria um significado enorme para todos nós.

Fui tratado com hostilidade, arrogância e desprezo. E, sem nenhuma razão, acabei sendo agredido com um soco no rosto. Isso tudo aconteceu diante dos olhos da minha esposa e do meu filho. A dor física foi superada. Mas o impacto emocional de ser atacado assim, diante da minha própria família, é algo que não dá para explicar.

Não posso me calar.

Essa violência gratuita precisa ser denunciada. Não se trata apenas de mim. Trata-se do respeito que todos nós — artistas, fãs, trabalhadores da música — merecemos. Trata-se de dignidade, de humanidade.

A música sertaneja nasceu nos alicerces do respeito, da humildade e da união. E é exatamente por isso que venho a público pedir mobilização. Peço que os fãs, os colegas de profissão, os veículos de imprensa e todos aqueles que valorizam a justiça, ajudem a ecoar essa mensagem.

Não por ego. Mas por consciência. Para que esse tipo de atitude jamais se repita. Até o presente momento ninguém da equipe do cantor se manifestou, por isso conto com o apoio de vocês, pois no momento o sentimento é de tristeza e revolta.

Com indignação, dor e coragem,

Erick Lins”.

VÍDEO 🚨 Cantor é agredido por segurança de Eduardo Costa durante a Festa do Tomate de Goianápolis; veja as imagens Leia: https://t.co/Xu6IJ9KcgX pic.twitter.com/H6sxJROPqf — Portal 6 (@portal6noticias) July 19, 2025



Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!