Entregadores protestam no Brasil Park Shopping após colegas serem agredidos por segurança

Profissionais relatam desrespeito, falta de estrutura e perseguição durante atendimento no centro comercial

Isabella Valverde - 21 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Entregadores de aplicativo se mobilizaram no início da noite desta segunda-feira (21), no Brasil Park Shopping, em Anápolis, para protestar contra a agressão sofrida por dois colegas no interior do centro comercial.

O caso ocorreu na noite de domingo (20), quando dois jovens, de 22 e 23 anos, registraram ocorrência alegando terem sido agredidos por seguranças do local.

Como noticiado pelo Portal 6, a dupla aguardava um pedido na praça de alimentação, no segundo piso, quando um deles se dirigiu ao banheiro ainda usando o capacete de moto. A atitude teria incomodado um dos seguranças, que o repreendeu.

A abordagem deu início a um desentendimento que, conforme relato dos entregadores, evoluiu rapidamente para agressões físicas. O episódio gerou revolta na categoria, que se reuniu para cobrar providências e denunciar outras situações de desrespeito enfrentadas no dia a dia.

Durante o protesto, os trabalhadores exigiram respeito por parte do shopping e criticaram as condições às quais são submetidos.

Eles apontaram, por exemplo, a ausência de um espaço adequado para estacionar, dificuldades na retirada de pedidos e até perseguição por parte de seguranças e lojistas.

Em nota, o Brasil Park Shopping informou que acompanha a situação com atenção e afirmou repudiar qualquer ato de violência ou desrespeito.

A administração também comunicou que os profissionais envolvidos foram afastados imediatamente e que o caso está sendo apurado com prioridade junto à empresa responsável pela equipe de segurança.

“O Brasil Park Shopping reitera seu compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar de todos que frequentam ou trabalham no shopping”, finaliza o comunicado.

