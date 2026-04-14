Homem é preso após ser flagrado expondo partes íntimas em frente a colégio em Aparecida de Goiânia

Confrontado pelos policiais, suspeito disse que agiu por impulso e que parou quando percebeu a gravação

Natália Sezil -
Homem foi preso após ser flagrado fazendo atos obscenos em frente a colégio.
Homem foi preso após ser flagrado fazendo atos obscenos em frente a colégio. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 34 anos, acabou preso após ser flagrado expondo as partes íntimas em frente a um colégio localizado no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.

O caso aconteceu na segunda-feira (13), mas foi divulgado pelo 2° Comando Regional da Polícia Militar (PM) de Goiás na tarde desta terça-feira (14).

Segundo a corporação, as autoridades foram acionadas pela direção do colégio. O homem foi identificado e localizado a cerca de 3,5 km da unidade, no Jardim Buriti Sereno.

Inicialmente, o suspeito negou ter cometido os atos obscenos. Ele confirmou quando foi confrontado por gravações, onde aparece com a camiseta levantada. O suspeito disse, ainda, que fugiu assim que percebeu estar sendo filmado.

Ele foi levado até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde também foram apresentadas as imagens registradas. Agora, fica à disposição do Poder Judiciário.

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

