Homem é preso após ser flagrado expondo partes íntimas em frente a colégio em Aparecida de Goiânia
Confrontado pelos policiais, suspeito disse que agiu por impulso e que parou quando percebeu a gravação
Um homem, de 34 anos, acabou preso após ser flagrado expondo as partes íntimas em frente a um colégio localizado no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia.
O caso aconteceu na segunda-feira (13), mas foi divulgado pelo 2° Comando Regional da Polícia Militar (PM) de Goiás na tarde desta terça-feira (14).
Segundo a corporação, as autoridades foram acionadas pela direção do colégio. O homem foi identificado e localizado a cerca de 3,5 km da unidade, no Jardim Buriti Sereno.
Inicialmente, o suspeito negou ter cometido os atos obscenos. Ele confirmou quando foi confrontado por gravações, onde aparece com a camiseta levantada. O suspeito disse, ainda, que fugiu assim que percebeu estar sendo filmado.
Ele foi levado até a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde também foram apresentadas as imagens registradas. Agora, fica à disposição do Poder Judiciário.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!